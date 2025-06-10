¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×µÈ¸¶Í·³Ô¤ò»ÅÀÚ¤ëÏ°¼ç¡ÊËºÈ¬¡Ë¤Ïº¹ÊÌÂÐ¾Ý¡ª¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼«»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ï°¼ç¤â¡Ä
¸½ºß¡¢NHK¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÆüËÜ¶¶ÊÔ¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½é²ó¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿µÈ¸¶ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢µÈ¸¶Í·³Ç¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤¬ÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸Í»þÂå¡¢Í·³Ô¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Í·½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Ç¯µ¨¤ò¶Ð¤á¾å¤²¤Æ¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÉáÄÌ¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³°¹ñ¿ÍÃ£¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¾«ÉØ¤«¤éÂ¤òÀö¤Ã¤Æ¤â²ÈÄí¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¯µ¨¤¬ÌÀ¤±¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤«¤é¤â¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÍ·½÷¤¿¤Á¤Ïº¹ÊÌ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢Í·½÷¡¢²Ö³¡¤Î¤Û¤«¡¢Í·³Ô¤Î·Ð±Ä¼Ô¿Ø¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ò¸«¤Æ½é¤á¤Æ¡ÖËºÈ¬(¤Ü¤¦¤Ï¤Á)¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÂç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¡ªÍ·½÷²°¤Î¼ç¿Í¡ÖËºÈ¬¡×¤¬Ëº¤ì¤¿¡ÈÈ¬¤Ä¤ÎÆÁ¡È¤È¤Ï¡©¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð
Í·½÷¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¡ÉËºÈ¬¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÏ°¼ç¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢Åö»þ¤Ïº¹ÊÌ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ïº¹ÊÌ¤µ¤ì¤ë·Ð¸³¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ¼«»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ï°¼ç¤â¤¤¤¿¤È¤«¡£
¹¾¸Í»þÂå¡¢Í·½÷¤ÏÎ®¹Ô¤ÎºÇÀèÃ¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Î½÷À¤¿¤Á¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Íµ¤¤ÎÍ·½÷¤Ë¤Ê¤ë¤È²ÎÉñ´ì¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤¿¤êÉâÀ¤³¨¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Í·³Ô¤Ë¤«¤«¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤»ÔÌ±¤Ç¤âÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤Ï¿È¶á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¿Íµ¤Í·½÷¡¦¾¡»³¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤ÆÎ®¹Ô¤È¤Ê¤ê¡¢´ûº§½÷À¤¬·ë¤¦ÄêÈÖ¤Î½÷ñþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾¡»³ñþ¡×¤È¤¤¤¦È±·Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Î®¹Ô¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í·½÷¤ÏÃíÌÜ¤ÎÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸µÍ·½÷¤¬·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿
¤¿¤À¤·¡¢¤ä¤Ï¤êÍ·½÷¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤Ï²á¹ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿ÈÇä¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ·½÷¤ÎÇäÇã¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÉÏ¤·¤µ¤æ¤¨¿Æ¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Í·½÷¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¿È¤òµ¾À·¤Ë¤·¤¿¹§¹Ô¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸µÍ·½÷¤À¤«¤éºÊ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤òÉÔ»×µÄ¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤¬³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
Åö»þ ÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä¿Í°å»Õ¤Î¥¨¥ó¥²¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥±¥ó¥Ú¥ë¤Ï¡ÖÆüËÜ»ï¡×¤Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¿¢Êª³Ø¼Ô¥«¡¼¥ë¡¦¥Ä¥ó¥Ù¥ë¥¯¤Ï¡Ö¹¾¸Í»²ÉÜ¿ï¹Ôµ¡×¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃø½ñ¤Ç¡Ö¿È¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬°ìÈÌ¤Î²ÈÄí¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿¼þ¤ê¤âÉáÄÌ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄËÎõ¤Ëº¹ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ï°¼ç¤¿¤Á
°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ÈÇä¤ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í·½÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¾ðÅª¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢Í·½÷¤¿¤Á¤òÂ«¤Í¤ëÏ°¼ç¤ÏÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ï°¼ç¤Ï¡ÖËºÈ¬¡Ê¤Ü¤¦¤Ï¤Á¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö¿Î¡¦µÁ¡¦Îé¡¦ÃÒ¡¦Ãé¡¦¿®¡¦¹§¡¦Äð¡×¤ÎÈ¬¤Ä¤ÎÆÁ¤òËº¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÊÎ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ»ï¡×Æâ¤Ç¡¢¥±¥ó¥Ú¥ë¤ÏÏ°¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö·è¤·¤Æ¸øÀµ¤Ê»ÔÌ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èº¹ÊÌÅª¤Ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¾¸Í¤Î»ÔÌ±¤äËëÉÜ¤Î¿Í´Ö¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢Ï°¼ç¤Î½ê¶È¤Ï¿Í´Ö¤Î¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÄËÎõ¤ËÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¤Î¸«Ê¹Ï¿¡¦À¤»ö¸«Ê¹Ï¿¤Ë¤Ï¡¢Ï°¼ç¤ò¡Ö¤ª¤è¤½¿Í´Ö¤Ë¤¢¤é¤º¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤¿Ï°¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËëÉÜ¤«¤é¤Ï¡ÖÏ°¼ç¤Ï»ÍÌ±¤Î²¼¡×¤À¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸ÍÁ°´ü¤ÎÇÐ¿Í¡¦±ÝËÜÂ¶³Ñ¡Ê¤¨¤Î¤â¤È ¤¤«¤¯¡Ë¤Ï¡¢Ãø½ñ¡Ö»¨ÃÌ½¸¡×¤ÎÃæ¤Ë¼«»¦¤·¤¿Ï°¼ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÏ°¼ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤òÃÑ¤¸¤ÆÉ÷Î®¤Ë¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ó¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÀäË¾¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÇÌ¿¤òÀä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÈ¸¶Í·³ÔÁÏÎ©¤ËËÛÁö¤·¤¿Î©Ìò¼Ô¡¦¾±»Ê¿ÓÆâ¤ÏÉð²È¤Î·ì¶Ú¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ï°¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÑ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·è¤·¤ÆÉã¤ÎÌ¾¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¶ì³¦¤Ë¿È¤òÍî¤È¤·¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤ÆÀ¸¤¤¿Í·½÷¤¿¤Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤òÂ«¤Í¤Æ¤¤¤¿Ï°¼ç¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»²¹Í½ñÀÒ¡§°ÂÆ£ Í¥°ìÏº¡Ö¹¾¸Í¤Î¿§Ä® Í·½÷¤ÈµÈ¸¶¤ÎÎò»Ë¡¡¹¾¸ÍÊ¸²½¤«¤é¸«¤¿µÈ¸¶¤ÈÍ·½÷¤ÎÀ¸³è¡×