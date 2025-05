マクドナルドの人気キャラクター「グリマス」をイメージしたマックシェイク「グリマスシェイク」が期間限定で登場!

「グリマス」を象徴するきれいな“紫色”の見た目が特長で、ブルーベリー果汁を使用したフルーティーな甘みが広がるブルーベリーヨーグルト味のクリーミーなシェイクです☆

マクドナルド「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」2025

価格:Sサイズ 180円(税込)〜/Mサイズ 250円(税込)〜

※セットドリンクとしても選択可能(Mサイズは+50円(税込))

販売期間:2025年5月7日(水)〜6月上旬予定

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前1時00分まで)

販売エリア:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

1970年代に登場した紫のまんまるボディとどこか抜けた表情がトレードマークの、おっちょこちょいで不器用だけどなぜか憎めないキャラクター「グリマス」

そんな「グリマス」の一番好きなメニューが「マックシェイク」ということで、2024年に登場した「グリマス」をイメージしたのが「グリマスシェイク」です。

発売当時売り切れが相次ぎ、SNSでも「おいしいすぎる」「クセになる味」と話題になりました。

その「グリマスシェイク」が、2024年10月の初登場からわずか半年という異例のスピードでカムバック!

「グリマス」を象徴するきれいな“紫色”の見た目が特長で、ブルーベリー果汁を使用したフルーティーな甘みが広がるブルーベリーヨーグルト味のクリーミーなシェイクとなっています。

今回のパッケージは、グリマスを主役に、ブルーベリー味とヨーグルト味が混ざり合う“渦巻き”を背景にあしらった、数量限定の特別デザインです。

2025年は、そのビジュアルのインパクトと、にっこり微笑む「グリマス」の愛嬌たっぷりな表情がSNS上でも大きな話題となり、パッケージ目当てで購入する“推し活”ユーザーの姿も多く見られました。

2025年は、そんな「グリマス」も右手を挙げるデザインへとアップデートされ、何か“語りかけているような表情”に。

ポージングの細部にまでこだわったこの変化も、ファンには見逃せないポイントです☆

※ブルーベリー果汁1%使用

数量限定 新パッケージ

今回の数量限定パッケージは、大きく描かれた「グリマス」が、まるでシェイクの世界から飛び出してきたかのような存在感を放っているのが特徴。

背景には、ブルーベリー味とヨーグルト味がとろけるように混ざり合う“ぐるぐる”の渦巻き模様をあしらい、「グリマス」らしいポップ×レトロな世界観が表現されています。

そして2025年のパッケージでは、「グリマス」が右手を挙げて微笑むポーズに。

ちょっとした変化の中にも、遊び心とストーリーが込められたデザインに仕上げられています。

新TVCM:グリマスシェイク「ダンス」篇

放映開始日:2025年5月6日(火)

放映エリア:全国(一部地域を除く)

新TVCMでは「グリマス」と「ハンバーグラーが」再会し、軽快な音楽に合わせて“シェイクのおいしさ”と“2人の仲の良さ”をダンスとセリフで表現。

まるでミュージカルのワンシーンのような演出で、画面いっぱいに“グリマスワールド”が広がっている映像と、「ちっちゃな頃から仲良しで」「一口飲んだら惚れちゃうぞ〜」などユーモアあふれる歌詞で、見終えた瞬間、思わず口ずさみたくなるような内容になっています。

ミュージカル仕立ての映像とユニークな掛け合いで、グリマスシェイクの“ポップ×レトロ”な世界観を楽しく描き、ドリンクへの期待感を高めます。

「グリマス」らしい“ポップ×レトロ”な世界観が、シェイクとともに楽しめる期間限定メニュー。

マクドナルドにて2025年5月7日より販売される「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」の紹介でした☆

