誕生85周年記念トムとジェリー展

名古屋パルコで4/18~開催

名古屋パルコ南館9階で、4月18日(金)~5月11日(日)まで「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」を開催。

1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラが世に送り出したアニメーション「トムとジェリー」。

ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディは、大人も子どもも関係なく、今もなお世界中を笑顔にしています。

2025年に85周年を迎える作品の中で、誕生から変わらずに描かれてきた、ふたりの何気なくも楽しい日々。そこには日常を笑いに変えるヒントもたくさん隠れています!

本展は、ふたりの関係性と個性的な仲間にスポットを当てたユニークな展示やフォトスポットなどを通して「トムとジェリー」の日常を楽しめる体験型の展覧会です。

また展覧会オリジナルアイテムを含む1,500点以上のグッズ販売もお見逃しなく!

※混雑緩和のため、入場時間を区切った全日程日時指定制。

イベント概要

【会期】

4/18(金)~5/11(日)の 24日間

【会場】

名古屋パルコ南館9階

PARCO HALL

【営業時間】

10:00~21:00

※入場は閉場1時間前まで

※最終日は17:00閉場

【入場料】

<前売券>

一般1,400円、大学生・高校生1,000円、中学生・小学生600円

<当日券>

一般1,600円、大学生・高校生1,200円、中学生・小学生800円

【販売期間】

<前売券>

~4/17(木)23:59

<当日券>

4/18(金)~5/10(土)23:59

※チケットぴあでは入場前日23:59まで購入可能。4月18日(金)以降は当日券料金。

【日時指定券の時間枠】

混雑緩和のため、チケットは全日程日時指定制です。1日を以下の入場時間枠に区切って販売。

最終日の5月11日(日)は17時閉場のため⑭~㉑の販売はありません。

①10:10 ②10:30 ③11:00 ④11:30 ⑤12:00 ⑥12:30 ⑦13:00 ⑧13:30 ⑨14:00 ➉14:30 ⑪15:00 ⑫15:30 ⑬16:00 ⑭16:30 326;17:00 ⑯17:30 ⑰18:00 ⑱18:30 ⑲19:00 ⑳19:30 ㉑20:00

【会場での当日券販売】

来店当日の入場枠に空きがある場合は会場受付にて購入可能です。最新情報は名古屋会場公式Xで確認ください。

@ngparco_gallery

展示概要(一例)

1940年の初公開作品から最新作まで「トムとジェリー」の歴史や概要を紹介します。

何気ない日常のひとコマを見つめ直して、相棒と一緒にいる楽しさを再認識!

トムとジェリーやその仲間たちは、日常の中で楽しみを見つけて遊ぶ天才。作中で繰り広げられる様々な遊びも注目です。

作品に彩りを与えてくれる、個性豊かな仲間たちを詳しく紹介します。

※画像はイメージパースです。

展覧会限定オススメグッズ

トムとジェリー85周年記念展

ぬいぐるみバッジセット

1,760円

トムとジェリー85周年記念展

チョコクランチ缶

1,458円

トムとジェリー85周年記念展

マスコット

2,750円

トムとジェリー85周年記念展

FITタグ

各770円

トムとジェリー85周年記念展

トレーディングチーズBOXマスコット

全6種 各1,100円※ランダム商品

コンプリートBOX6,600円

名古屋ご当地グッズ7選

エビフライマスコット

(トム、ジェリー)各1,430円

エビフライポーチ

1,650円

ご当地トレーディングアクリルスタンド

全4種 各880円

ご当地トレーディングハニカムフレーム

全3種 各990円

ステッカー

全6種 各330円

三連キーホルダー 天むす

1,320円

ブローチ 天むす

1,100円

コラボメニュー

名古屋パルコ西館7階の『chano-ma』には、展覧会の開催を記念したコラボメニューが登場します。またコラボメニューのオーダーでノベルティプレゼントも!

【期間】

4/18(金)~5/11(日)

【場所】

名古屋パルコ西館7階

chamo-ma

【営業時間】

11:00~22:00(LO21:00)

※変更になる場合があります。

ノベルティプレセント

展覧会の開催を記念して「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」併設ショップと、名古屋パルコ館内ショップでお買い物すると、ノベルティをプレゼント!

【期間】

4/18(金)~5/11(日)

※購入・参加条件、ノベルティ内容など詳細は名古屋会場公式サイトにて発表予定。

公式サイト・SNS

展覧会公式サイト

名古屋会場特設サイト

名古屋会場公式X

@ngparco_gallery

トムとジェリー公式X

@TomAndJerry_JP

トムとジェリー公式インスタ

tomandjerry_jp

トムとジェリー公式TikTok

tomandjerry_jp

【主催】

トムとジェリー85周年記念展名古屋実行委員会

【企画・制作】

トムとジェリー85周年記念展製作委員会

【協力】

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & Turner Entertainment Co. (s25)

イベント名:誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう

開催場所:名古屋パルコ南館9階PARCO HALL

開催期間:4/18(金)~5/11(日)

開催時間:10:00~21:00※入場は閉場時間の1時間前まで ※最終日は17:00閉場

料金:前売一般1,400円ほか

公式サイト:https://tomandjerry85exhibition.jp/