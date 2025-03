【チ。 ―地球の運動について―】 掲載:ビッグコミックスピリッツ(小学館) 著者:魚豊

「チ。-地球の運動について(以下、チ。)」は、小学館のビッグコミックスピリッツで2020年から2022年まで魚豊氏によって連載されていた全8巻のマンガ作品。15世紀~16世紀のヨーロッパを舞台に、地動説の探求と継承を描いた知的ドラマとして話題を呼び、累計発行部数は500万部を突破した。そして2024年、待望のアニメ化が実現し、新たな視点で物語が語られることとなる。

本稿では、原作であるマンガ版とアニメ版の両方を踏まえ、本作の魅力を余すところなく紹介するとともに、筆者が感じた感動を綴りたい。まだ作品を知らない方には「読んで・見てみたい」と思ってもらえるように、そして既に体験済みの方には、あの感動や余韻を呼び覚ます記事となることを願っている。本記事にはマンガ及びTVアニメ「チ。」のネタバレが含まれる。

フィクションとノンフィクションの交差点が魅せる圧倒的リアリティの人間ドラマ

ただ“知”ろうとすることすら罪となりえた時代--。そんな世界観のもとで展開されるのが、「チ。-地球の運動について-」だ。本作は、中世ヨーロッパを思わせる架空の世界を舞台に、地動説を巡る人々の葛藤と闘いを描いた物語だ。一部史実を織り交ぜながらも、完全なフィクションとして紡がれる物語は、圧倒的なリアリティと説得力を持ち、その世界に読者を深く引き込む。

舞台となるのは、14世紀から16世紀のヨーロッパに類似した架空の世界。宗教が絶対的な権威を持ち、一部の人間のみが「知」の探求を許可され、またその教えに異を唱える者が異端とされた時代。作中にはキリスト教を想起させる一神教や異端審問を彷彿させる制度、さらには組織的な弾圧と粛清など、実際の歴史とリンクする要素が数多く散りばめられている。だが「チ。」は単なる歴史物語ではなく、IF(もしも)の設定を柱に、「もしこの時代にこうした思想を持った人物がいたら?」という仮定のもとで構築されたフィクション作品である。

本作の物語構造は、単純な成長譚や冒険譚のように「主人公がある課題を克服し、成功を収める」という単線的なものではない。むしろ、一人の人物が何かを成し遂げたとしても、それが次の世代でどのように扱われ、どのように受け継がれるのかという「長い時間軸の視点」が常に意識されている。

こうした構成ゆえに「チ。」は単なる「歴史物語」という枠を超え、読者に強烈な印象を残す作品となっている。ここまでじっくりと人間ドラマを掘り下げ、後世への継承を重点的に描いた作品はなかなか類を見ない。

【「チ。」の意味】

タイトルの「チ。」には「地・知・血」など重層的な意味が込められている。物語が進むほどに、この短い言葉が象徴する概念が増えていき、その意義も次第に回収されていく。また「地球は動くのか、動かないのか」という問いを句点「。」で示す発想も、本作ならではのユニークなポイントだ。

天動説と地動説

「チ。」では、当時の"常識"として信じられていた天動説(地球を中心とする宇宙観)と、新しく提唱されつつあった地動説(太陽を中心とする宇宙観)の対立が大きなテーマの一つとなっている。

天動説(Geocentrism)とは、地球が宇宙の中心にあり、太陽や月、星などすべての天体が地球の周りを回っているという考え方。古代から中世にかけて広く信じられ、長らく宇宙の構造を説明する基本的な理論とされてきた。

天動説の起源は古代ギリシャまでさかのぼる。紀元前4世紀のアリストテレスは、「地球は宇宙の中心にあり、静止している」と考えた。さらに、2世紀のプトレマイオス(クラウディオス・プトレマイオス)は、この考えを数学的に発展させ、詳細な「プトレマイオスの天動説(Ptolemaic system)」を確立した。作中でも宇宙の説明の際にプトレマイオスモデルとして語られている。

そして、中世ヨーロッパにおいては、カトリック教会がこの天動説を支持した。これは聖書の記述(例:「神が地球を創造し、動かないようにした」)と整合性があると考えられたためだ。そのため、天動説は単なる科学理論ではなく、宗教的な教義と結びついていたことから、異なる説(地動説)を唱えることは異端と見なされる危険があった。

一方、地動説は地球自身が太陽のまわりを公転している、あるいは自転している、というそれまでの常識を覆す学説であり、主張を含んでいた。現実の歴史でいえば、コペルニクスやガリレオ、ケプラーといった人物たちがその理論を提唱・発展させようと苦難した。しかし、科学の発展と観測技術の向上によって天動説の誤りが明らかになるにつれて、地動説へと移行していくことになる。この対立の過程をあえて架空の世界や人物を設定することで、「チ。」は単なる天文学の正しさを争う"理論の衝突"というだけでなく、そこに絡む社会的・宗教的圧力や人々の心理的抵抗を織り交ぜ、地動説を唱えることがいかに困難であったかを生々しくかつダイナミックに描き出している。読者は登場人物の視点を通して、既存の常識に挑む勇気や、変化を恐れる社会の構造、残されたものがどう後世に影響を与えていくのかを体感することができる。ここまでじっくりと人間ドラマを掘り下げ、後世への継承を重点的に描いた作品はなかなか類を見ない。

主要登場人物とストーリーの流れ

第1章:世界を動かそうとした12歳の少年「ラファウ」

ラファウ:12歳で大学に合格した神童。孤児の生まれながらも”生きる”ことが上手く、「合理的なものは常に美しい」と考え、「合理的に生きる」を信条としてきた

フベルト:異端思想として投獄されていた彼の研究内容、それは地球が宇宙の中心ではないという仮説――すなわち「地動説」だった

「天動説」が常識とされる15世紀前期のヨーロッパ・P王国を舞台に物語は幕を開ける。

主人公は12歳にして大学入学を許された神童ラファウ。彼は「合理的なものこそ美しい」と信じ、社会の期待通りに神学を専攻しようとする一方で、内に秘める天文学への情熱を捨てきれずにいた。そんなある日、投獄されていた学者フベルトと出会い、当時の常識を覆す「地動説」の存在を知る。その説は教会権威に逆らう危険思想とみなされていたが、混沌と見えていた宇宙が実は合理的に動いているという発想に、ラファウは強く魅了される。

やがてフベルトは異端審問官ノヴァクの手によって処刑されてしまうが、処刑直前に天体を象ったペンダントをラファウに託す。フベルトが死を目前にしてまで守ろうとした“地動説”という火種は、ラファウの胸の内で「感動」として芽生え、命懸けで守り抜くべきものへと変わっていく。異端思想を疑われたラファウ自身も異端審問にかけられ、「地動説を捨てれば生き延びられる」という合理的な選択肢を用意されるが、最後の最後で「感動は寿命の長さよりも大切だ」と信じ、命を絶つ道を選ぶ。常に“合理”を求めていたはずのラファウが、その最期には非合理な行動をとるに至る姿は読者に衝撃を与えると同時に、“地動説”というバトンを次の世代へと渡す重要な幕開けとなる。

こうして、わずか12歳の少年の苛烈な結末によって多くの読者を物語へ引き込む形で、「チ。」の第一章は終わりを迎える。

第2章:絶望の世界から天界の入口までたどり着いた男「オクジー」

オクジー:「代闘士」として殺人を生業とする青年。この世にはなにも期待しておらず、「早く天国に行きたい」と願うほどの”超ネガティブ思考”と”優れた視力”をもつ

バデーニ:頭脳明晰な「天才修道士」。常に自分を特別にする瞬間を求めており、「知」を得ることに貪欲で傲慢な性格

第1章から約10年後を描く第2章では、新たにオクジーが主人公として“地動説”のバトンを受け継ぐ。彼はある任務をきっかけに、かつてラファウが残したペンダントと研究資料(石箱)を託され、代闘士として生きる日々から大きく運命を転換していく。

その道中で左遷された修道士バデーニや、才能を認められず迫害されている少女ヨレンタと出会い、「地動説」を“完成”させようと奮闘するが、最後はノヴァクの追及を受けて処刑されてしまう。

わずかに残ったノートによって次の時代へ微かな希望が示唆されるものの、オクジーをはじめバデーニやヨレンタといった人物が抱いた願いは、またしても完成を見ないまま幕を閉じる。しかし、ラファウが燃やした火種は、この第2章でも確かに未来へと受け継がれていく。

バデーニから最初で最後の願いの手紙を受け取ったクラボフスキ司祭

第3章:運命を変えるために動いた少女「ドゥラカ」と運命に翻弄された男「ノヴァク」

ドゥラカ:移動民族の娘で、村の発展に大きく寄与した功績がある才女。父を幼い頃に亡くした経験から、「不安が消えるまで金を稼ぐ」という信念を持つ

ヨレンタ:第2章で天文研究所に所属する研究者の助手をしていた少女。異端の疑いで拘束されるが、逃げ延びて現在は異端解放戦線の組織長を務める。

第2章から約25年後、教会内外で派閥争いや内乱が相次ぎ、権威が揺らぎ始めた時代が描かれる。異端解放戦線という組織が活動を活発化させる中、中心となるのは、商才に長けた少女ドゥラカ。

幼い頃に父親を亡くし、叔父に育てられた彼女は、「不安を消すために大金を稼がなければいけない」と強く願い、自分の運命を切り開こうと必死に生きる。ある日、叔父に連れられた廃村で、彼女は偶然にもオクジーが遺した本と出会い、「これを使えば大金を稼げるかもしれない」と画策する。彼女は持ち前の信念と交渉術から、異端解放戦線の隊長シュミットや、組織長ヨレンタ(第2章に登場したヨレンタ本人)らと手を組むことになり、さらには「活版印刷」の技術を使って地動説を世に広めようと動き出す。

しかし、その動きは教会側に察知され、因縁深い異端審問官ノヴァクが追撃してくる。逃亡・裏切り・仲間の死を経て、ドゥラカは最終的に教会の司教アントニと手を組み、異端扱いだった地動説を「金設け」の道具として逆に合法化しようとする。

その事実と、アントニに突きつけられら自分の半生の否定にノヴァクは絶望に陥る。半ば逆上し、もはや暴走状態のノヴァクは教会に火をつけ、全員を殺害することでその事実を隠蔽しようとする。

3章では「地動説の本」の印刷・流布が焦点となり、オクジーの残した手記やヨレンタの意志がさらに多くの人へと伝わっていく。1~3章にかけて、主人公たちは入れ替わりながら、けれど“チを託す”という一本筋が通ったテーマはブレることなく紡がれていく。特に、ビジネスにしか興味がなかったドゥラカがヨレンタとの別れをきっかけに、その想いと歴史を自らが背負うことを決意する展開には、人との繋がりが与える影響力のリアリティを感じた。また、印刷技術の活用や、仲間の裏切りなど、3章はより時代背景や社会的要素が強まる展開。教会の権力構造を背景に、地動説を拡散しようとする動きが本格化しているところや、最期にラファウが再び登場する場面など、見どころが満載だ

第4章:世界を変える知のバトンを残した青年「アルベルト」

アルベルト:パン屋のお手伝いをする青年。幼い頃から賢く、人一倍好奇心を持ち学問に励んでいたが、とある人物らの末路から「学ぶこと」を害悪だと思うようになる

「チ。」の最終章である第4章では今までとは違う物語が展開される。第1章が15世紀(前期)のヨーロッパを舞台としたP王国となっていたなか、ここでは1468年、ポーランド王国都市部と明記される。

物語の中心人物アルベルトはパン屋で働きつつ、天文への夢を捨て切れずにいた青年。ある日、教会で謎めいた司祭から告解を促され、告解室で少年時代の思い出を話す。それを聴いた告解室の聖職者は大学で答えを探すことを助言し、アルベルトは学業の道へ進むことを決意する。

大学に入学したアルベルトは、街中で“「地球の運動について」という本の利益の1割がポトツキに支払われる”、という話を耳にすることで、前章までで築かれてきた“地動説”のバトンを引き継ぐ展開に。物語のエンディングは、ドゥラカが送り出したヨレンタの手紙へと繋がり、最終的に「地動説」の存在がどのようにして次の世代へ続いたのかを示唆しながら幕を下ろす。

アルベルトは歴史上の実在人物「アルベルト・ブルゼフスキ」と同名であり、のちにコペルニクスの師となる人物とされる。物語では、前章までで築かれてきた地動説のわかりやすい“バトン”から一変し、最期にドゥラカが送り出したヨレンタの手紙の内容をアルベルトが偶然耳にすることで繋がっていく展開となる

受け継がれる“チのバトン”

「チ。」の中心をなす「地動説」は、実在の歴史を思えばコペルニクスやガリレオなどの偉人が連想されるだろう。だが、本作ではあえて実在人物に焦点を当てるのではなく、オリジナルの登場人物とオムニバス形式の物語構成を用いることで、「知識を引き継ぐ」尊さや、それが時代や人々をどう動かしていくのかを描き出している。

「チ。」は、一人の主人公が真理を追求する物語ではない。それぞれの時代、異なる立場の人々が、異なる“チ”を持ちつつも、バトンのようにその想いを受け渡す。科学的な発見の喜びだけではなく、弾圧や裏切り、信念の継承など、多彩な人間ドラマが展開される。「地動説」という発見が、単なる学問上の理論を超えて多くの人の人生を変え、“感動”の源になっていく。それが次の世代へリレーされていく様子こそ、本作最大の魅力だと言える。

ひとつの「発見」だけでは終わらない物語構造

「チ。」は、“地動説”という一大テーマを起点にしながら、多層的な“発見”」がリレーのように受け継がれ、物語自体もそれに呼応するかのように広がっていく作品だ。ひとつの新しい真理を見つけて「めでたし、めでたし」で終わるのではなく、その「発見」が次の時代へ、さらにその次の時代へと受け渡され、複数の人々の人生を変えていく。以下では、この物語を通して私が感じた「発見」の面白さと、その連鎖が生みだすドラマについて紹介したい。

第一の「発見」は第1章の主人公ラファウが出会う“地動説”そのもの。神学が宇宙の在り方を支配し、天動説が絶対視されていた時代に、「地球は動いている」という全てを覆す事実。今まで信じていたこと、あたり前だと考えていたものが破壊される衝撃。そして、それがパズルのピースのように組み上がっていく美しさは、ラファウの運命すら覆してしまうほどのパワーをもって描かれている。特に印象的だったのは、彼が「生き延びる」という合理的判断よりも、「この感動を生き残らせる」という選択を取る場面だ。若干12歳という若さにも関わらず、彼は自身の可能性を捨て、フベルトの“歴史”を残すことを選択した。若者だからこそできる思い切りの良さや、使命感の強さ。「理」に対する彼の切実な願いは清々しく、まさに最初の大きな“発見”の輝きを物語に焼きつけた。

「この説を、美しいと思ってしまうッ!!」

「多分 感動は寿命の長さより大切なものだと思う。――だからこの場は、僕の命にかえてでも、この感動を生き残らす」

こうしてラファウの残したものは新たな“発見”として連鎖していく。第二章では、地動説に出会うことで自身を特別にするきっかけを“発見”し、証明しようとしたバデーニ。絶望しかないこの世界に希望があることを“発見”したオクジー。“新たな人生”を背負う登場人物たちが、それぞれの視点から地動説を知り、新たな“発見”をしていく。

「今日の空、なんか綺麗じゃないですか?」元は「天国」に行くことだけが希望だったオクジーが、地動説に関わったことで次第に「自分の生きる意味」や「希望」を“発見”していく過程が実にドラマチックで、感動的

第3章ではこの“発見”がさらに変化していく。ヨレンタはオクジーの本を“発見”することで、その本がもたらす感動の力を使い、人々の自由を取り戻すきっかけに使うことを画策する。一方でドゥラカは地動説とこの本の“発見”を「一種のビジネスチャンス」として捉えていた。“発見”する人物の視点によって学問や歴史、権力闘争や、金銭的利益、女性差別や異端審問など、さまざまな時代の局面を通じて、人々の“行動の理由”や“生き方”までもが変容されていくのが実にユニークだった。

オクジーの本を読んだドゥラカは、「この本を利用すれば大金を稼げるかもしれない」と考え、異端思想そのものではなく、ビジネスの可能性に目をつける。

総じて、本作は“ひとつの発見”に留まらず、それを受け取った人間たちがどう行動し、どう変わっていくのかを追いかける“物語の運動”が壮大だ。教会の権威が揺らぐほどの真理、受け継がれるバトン、それを受け取った登場人物たちが、新たに自分だけの発見をしていく連鎖。各章とも主人公が代わりながらも、「命と引き換えに何を残すのか」という普遍的な問いかけや、権威と知の対立構造、そしてその果てに何が待っているのか。その先を知りたい、もっと読みたいと心を揺さぶられるのは、「発見」が終わることなく更新され続ける構造があるからこそだと思う。単に地球が動くかどうか以上に、「人間の想い」そのものが動いていく作品。そこが筆者にとって、最大の魅力であり、物語を貫く白眉のポイントになっている。

「チ。」に秘められたメッセージ

独特の世界観と圧倒的な描写力が魅力の「チ。」は、表紙デザインやコマ割り、キャラクター同士のやり取りに至るまで、多くのメッセージを内包している。舞台となる時代の息苦しさや宗教観の衝突、そして差別や迫害といったテーマが生々しく描かれながらも、その中に自由や知的好奇心の輝きを見いだすことができる。まるで読み手それぞれに問いを投げかけてくるような構成は、現代にも通じる普遍的な問題意識を呼び起こしてくれる。

以下では、筆者が特に印象に残ったネタや、心に響いたセリフやシーンをいくつか紹介したい。作品を読むうえでのヒントや楽しみ方の一助となれば幸いである。

最初から示唆されていた登場人物たちの運命

「チ。」を読み進める中で、ラファウやオクジーが迎える衝撃的な結末に驚かされた読者は多いだろう。しかし実は、彼らの運命は作品のごく初期から示唆されていた。

たとえば、1巻の表紙で首に縄をかけられた状態でアストロラーベを構えるラファウの姿は、まさに彼が迎える“死”と、その覚悟を暗示している。

首に縄をかけられたラファウの姿。表紙の時点で、すでに死と覚悟が象徴されていた。

また、第1話の冒頭でノヴァクが「苦悩の梨」を使い拷問している相手は、実は2章の終盤で捕らえられるオクジー本人だ。物語の冒頭を読んだだけでは、まさか2章終盤でオクジーが拷問される運命だとは思いもしないが、実はそこに「先の展開」が埋め込まれていたのである。

こうした巧妙な伏線は、作者による緻密な構成力を物語っている。あらかじめ運命を提示されていながらも、どうしても結末を見届けずにはいられない。そんな読者心理を巧みに掴むのも、本作の大きな魅力だろう。

知るだけで、世界は簡単に変えることができる

ほんの些細なきっかけで、私たちの世界認識は大きく変容する。何気ない会話や出会いが化学反応を起こし、常識を覆してしまう瞬間がある。「チ。」では地動説に出会ったことで、同じ空すらも違って見えてしまうオクジーのエピソードが、その象徴だ。

バデーニが告げた「きっと、それが何かを知るということだ」という一言には、新しい視点と出会う喜びや衝撃が凝縮されている。このシーンの魅力は、ほんの些細な出来事が、その後の人生を豊かにしてくれる無数の選択肢をもたらしてくれる点にある。オクジーが地動説に出会ったように、我々も何気ない会話や思わぬ出会いが、未来を大きく広げる鍵になるかもしれない。そんな可能性と感動を、この作品は教えてくれる。

「きっと、それが何かを知るということだ」地動説に出会って以降、同じはずの空がまるで違って見えるというオクジーにバデーニが伝えた言葉。

文字は、まるで奇跡。

物語の中でひときわ印象的なのが、ヨレンタがオクジーに「文字が読めるって、どんな感じなんですか?」と問われたシーンだ。

彼女の答えは、まるで詩のように美しい。「文字は、まるで奇跡ですよ。」文字とは、過去の誰かが残した思考が、未来の誰かに届く手段だという。まさに「奇跡」のような存在。そうオクジーに伝えたヨレンタが、本とドゥラカを通じて25年ぶりにオクジーとの再開を果たす。この場面には思わず胸が締め付けられた。

「文字は、まるで奇跡ですよ。」

「…やっぱり、文字は奇跡ですね。」

自由とは?

作中でデュラカが問いかける「自由の定義」に対して、ヨレンタは「そう問えること」と答える。要するに、何かを疑問に思い、声を上げられる状態こそが自由だというのだ。

同時に、本作が描く厳しい時代は、思想だけでなく性差や社会的身分によっても「異端」に分類される現実がある。ヨレンタ自身も「女性だから」という理由で迫害され、研究の機会を奪われていた。現代に生きる私たちから見ると不条理に思える差別だが、本当にすべて克服できているのかはわからない。あるいは、形を変えた偏見や差別が、私たちの自由をいまだに狭めている可能性もある。

「チ。」を通じて、「自由とは何か」という問いは今を生きる私たちにも突き付けられているように感じられる。

現代にも通ずるアンチテーゼ

作中でオクジーはヨレンタから文字の素晴らしさを学び、初めて読み書きを学ぶ。だが、バデーニは「大半の人間が言葉を読み書きできないのはいいことなんだよ。文字というのは特殊な技能、言葉を残すのは重い行為だ。扱うには一定の資質と最低限の教養が要求されるべき。誰もが簡単に文字を使えたらゴミのような情報で溢れ返ってしまう。そんな世の中目も当てられん。」とオクジーに言い放つ。作中でオクジーに向けられた警告だが、現代のインターネット社会にも通じるテーマだろう。誰もが自由に情報発信できる環境だからこそ、有用な情報と無益な情報が混在し、雑音に埋もれてしまう知識も少なくない。もしも現代にバデーニがいたら、この状況に嘆いているかもしれない。

だが、同時に自由な情報発信が生み出したポジティブな面も大きい。オクジーの本こそがその例だ。作中でオクジーの本を読んだバデーニは、くだらないと言い放ちつつも、実際は本を秘密裏に書き残していた。そして、それは結果として読むものに感動と共に地動説のバトンを渡すことになった。

「感動だ。それさえ残せれば、後は自然と立ち上がる。」バデーニはオクジーが本を書くことに否定的だった。だが、その本を読んだあと、彼は自身の利益よりもその感動を後世に残す選択をする

現代にも通じる示唆的な描写が多数散りばめられている本作。情報が溢れる今だからこそ、どんな知識をどうやって受け継ぎ、そこにどんな価値や感動を見出すのか。読んでいると、その問いが突きつけられているように思えてならない。

表裏一体の正義と悪

長らく異端審問官として“地動説”を否定し続けてきたノヴァクは、自分の行いこそ正義だと確信していた。しかし物語後半、とある事実を突きつけられ、自分が本当に守っていたのは“神”なのか、“教会の権威”なのか、それとも“自分の立場”だったのかに思い至り、すべてを失ったような絶望に陥る。

この描写は単なる“暴君”や“狂信者”としてノヴァクを片付けるのではなく、時代や立場によって正義と悪がどう変わってしまうのかを痛烈に示している。誰もが「自分の正義」を信じている--という事実こそ、本作が提示する深いテーマのひとつだ。

「私は、この物語の悪役だったんだ」

アニメ版「チ。」がもたらした新たな視点

チ。―地球の運動について―」は、2024年10月よりNHK総合テレビでアニメ化され、全25話の連続2クールで放送。原作全8巻の内容を網羅する構成となっている。

アニメ制作はマッドハウスが手がけ、オープニング主題歌はサカナクション「怪獣」、エンディング主題歌はヨルシカの「アポリア」と「へび」。原作のストーリーを忠実に再現しつつ、映像ならではの演出や音楽が加わることで、新たな魅力が引き立つ仕上がりとなった。

アニメならではの魅力

【アニメ『チ。 ―地球の運動について―』本PV/Anime “Orb: On the Movements of the Earth” Official Trailer】【アニメ「チ。 ―地球の運動について―」本PV第2弾】

原作の哲学的テーマを忠実に再現しつつ、色彩・ライティング・カメラワーク・音楽など、映像表現ならではの要素を駆使して15世紀ヨーロッパの空気感や宗教裁判の恐怖を鮮烈に描き出している。また実力派声優陣の熱演によって、キャラクターの苦悩や葛藤がより生々しく伝わってくる点も大きい。文字やコマだけでは表現しきれなかった微妙な感情が声という形でダイレクトに響くため、原作読者であっても新鮮な体験が得られるはずだ。

なかでも作中で幾度と登場する宇宙(そら)のシーンや、登場人物たちが感情をあらわにする場面ではアニメならではの迫力や感動、緊迫感といった様々な感情を体験できる。

色彩やライティング、カメラワーク、そして登場人物たちの細かな表情や声、会話の間やテンポからくる様々な感情はアニメだからこそ表現できる演出

ノヴァクの数少ない感情をあらわにしたシーンではその演技に思わず息を呑んでしまうほどの迫力が込められている

牛尾憲輔が手がける劇伴は知的探究の高揚感や逃れられない緊張感を巧みに表現し、サカナクションやヨルシカの主題歌が「真実を求める旅」の象徴として機能する。OPやEDが物語に合わせて変化し、章ごとに連動していくなどの演出も注目ポイントと言える。こうした要素の融合により、アニメ版「チ。」は、単なる映像化にとどまらず、“チ”を紡ぐ物語の本質を新たな角度から照らし出し、視聴者に深い問いを投げかける作品へと昇華されている。

さいごに

「チ。」は歴史をモチーフにしたフィクションであると同時に、「知を求める意義」や「信念を貫くことの難しさ」を描ききった作品でもある。そのメッセージは時代を超えて現代へ響くものだが、何より本作は物語としての面白さが圧倒的だ。

そして、確信をもって言えるのは、この作品を「知る」ことで、誰しも多少は世界の見え方が変わるかもしれないということだ。作中で語られるように、「きっと、それが何かを知るということ」なのだろう。作中の登場人物たちのように、私たちもまた、この作品を読んで新たに得た感動を、自分の思考や言葉として未来へ渡していくことができる。この作品に触れ、少しでも心が動かされたなら、その感動の一端をポトツキ(作者や友達)ともぜひ共有してほしい。その瞬間こそが本作の“チ”のバトンを実際に受け取り、さらに繋げるということなのかもしれない。

