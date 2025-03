以前は「酒は百薬の長」といわれたり、適量の飲酒は体にいいといわれたりしていましたが、適量であっても脳や心臓の健康を損なうとの研究結果が報告されていることから、飲まないに越したことはないとの 考え方 が主流になりつつあります。しかし、メタボが気になる人にとっては悪いことばかりでもないようで、定期的に 健康診断 を受けている日本人5万7000人を対象とした研究により、飲酒をするとコレステロール値が改善することがわかりました。

Lipid Profiles After Changes in Alcohol Consumption Among Adults Undergoing Annual Checkups | Public Health | JAMA Network Open | JAMA Networkhttps://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2831319Large study shows drinking alcohol is good for your cholesterol levels - Ars Technicahttps://arstechnica.com/health/2025/03/large-study-shows-drinking-alcohol-is-good-for-your-cholesterol-levels/2025年3月12日に アメリカ 医師会が刊行するJAMA Network Openに掲載された研究で、聖路加国際病院の鈴木隆宏氏らは、聖路加国際病院予防医療センターで毎年 健康診断 を受けている参加者のデータを分析しました。データには合計5万7691人の参加者が含まれており、「2回の検査の間に一貫してアルコールを飲み続けた人」「最初は飲んでいたが次の検査までに禁酒していた人」「最初は飲んでいなかったが次の検査までに飲み始めた人」「一貫して飲まなかった人」の4つのアルコール摂取パターンとコレステロール値の関連が評価されました。分析の結果、期間中に「飲酒しない人」から「飲酒する人」に変わった人は悪玉コレステロールが減少した一方で、善玉コレステロールは増加し、その変化量は脂質を低下させる薬で通常見られる改善を上回っていたことがわかりました。逆に、アルコールを飲むのをやめた元飲酒者は悪玉コレステロール値が上昇し、善玉コレステロール値は低下していました。具体的な結果は以下のとおり。純エタノール10g、例えば度数5%の ビール なら250mlを「1杯」とした場合の飲酒量の増減による善玉コレステロール(HDL)と悪玉コレステロール(LDL)の変化は、それまで1杯半〜3杯飲んでいた人が断酒した時にLDLが改善したケースを除いてかなり一貫しており、基本的に飲む量が増えれば増えるほどよくなり、逆に減れば減るほど悪化しました。飲酒の状態飲酒量 (杯/日)LDL-Cの変化 (mg/dL)HDL-Cの変化 (mg/dL)飲酒開始<1.5−0.85+0.581.5〜3.0−4.40+2.49≥3.0−7.44+6.12飲酒中止<1.5+1.10−1.251.5〜3.0−3.71−3.35≥3.0+6.53−5.65研究チームは年齢や性別、BMIなどの基本的な要素に加え、高 血圧 や糖尿病などの疾患の要素、 運動 習慣や 食生活 喫煙 といったライフスタイル要素など、さまざまな要素を調整した3つの モデル を分析しましたが、すべて同様の関連性を示したとのこと。また、参加者らが飲んだアルコール飲料の種類は ビール 、ワイン、 ウイスキー 、日本酒、 焼酎 およびその他のアルコール飲料などさまざまでしたが、どのアルコール飲料でも結果は同様でした。なぜ飲酒すると脂質検査のデータが改善するのかはわかっていませんが、辛党の人が好む食事が影響している可能性があります。例えば、アルコールを摂取する人は太り気味な傾向がある一方で、炭水化物や甘いものの摂取量が少なく、魚の摂取量は多い傾向があります。魚介類、特に青魚にはコレステロール値を下げる働きがあるEPAやDHAといった必須脂肪酸が豊富です。また、低炭水化物ダイエットには体重を減らす効果があるものの、悪玉コレステロールは増加してしまうおそれがあることなど、複雑な要因の影響も指摘されています。これらの発見は、飲酒していない人に飲酒を勧めたり、大酒飲みの人にその習慣を続けるよう推奨したりするものではないとしつつ、研究チームは論文に「私たちの研究結果は、アルコール摂取が長期的な観点からも脂質プロファイルを改善し、アテ ローム 性動脈硬化症などの特定の疾患を予防する可能性があるという仮説を支持するものです」と記しました。