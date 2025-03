Microsoftの元CEOであるスティーブ・バルマー氏は、その経営手腕で技術者肌のビル・ゲイツ氏を支えた立役者として知られるほか、社員を楽しませるためにWindows 1.0をハイテンションで売り込むCM風ムービーに出演するというユーモラスな一面も持っています。このパロディムービーで、バルマー氏はなぜか「ネブラスカ州以外で」と強調していますが、これにはアメリカならではの事情があるといわれています。

Replaying Ballmer’s whacky Windows 1.0 ad and explaining ‘except in Nebraska’ | Network Worldhttps://www.networkworld.com/article/945570/replaying-ballmer-s-whacky-windows-1-0-ad-and-explaining-except-in-nebraska.htmlWhy did Steve Ballmer say 'except in Nebraska' at the end of the Windows 1.0 ad? - Quorahttps://www.quora.com/Microsoft-Company-History/Why-did-Steve-Ballmer-say-except-in-Nebraska-at-the-end-of-the-Windows-1-0-adバルマー氏がアクセル全開でWindows 1.0のセールスをする映像は、以下から見ることができます。Windows 1.0 with Steve Ballmer (1986) (HQ, 60FPS) - YouTube登場するやいなや、「この高度なオペレーティング環境、おいくらだと思いますか!?」と絶叫するバルマー氏。続けて「Lotus 1-2-3とマイアミ・バイスが統合されたらどうなるでしょうか」と華麗な身のこなしで問います。なお、Lotus 1-2-3はMS-DOS用表計算ソフトで、マイアミ・バイスは当時人気のドラマです。つまり、バルマー氏はWindowsの機能性とトレンディさを売り込んでいるわけです。フェラーリの画像をワープロソフトのMicrosoft Writeに貼り付けられることもアピールしています。繰り返し「これおいくらだと思います?」と尋ねながらも「まだ答えないで」と制止して、ほぼ息継ぎなしで「ペイント」などさまざまな搭載機能を列挙していきます。「ここまでそろってお値段なんと500ドル(約7万4000円)……?」「それとも1000ドル(約15万円)?」「いいえ、たったの99ドル(約1万5000円)です!信じられませんが本当です!今すぐ注文しましょう!」そして、注文用の連絡先が掲載されてから、バルマー氏が「ネブラスカ州は除きます」とあおり気味の表情で告げるところでムービーは終了です。Microsoftで働いていたというケン・グレッグ氏によると、この動画は実際に放送されたテレビCMではなく、Microsoftの社内イベントで社員の士気を向上させるための出し物として制作されたパロディムービーとのこと。同様のMicrosoftの映像資料をまとめた動画は以下から見ることが可能です。なお、バルマー氏のシーンは再生開始から4分23秒が経過したあたりです。Microsoft Windows 95 Launch with Bill Gates & Jay Leno (1995) - YouTube問題の、バルマー氏が言った「ネブラスカ州以外」という言葉は、アメリカでは州や自治体ごとに法律や規制が異なるため、宣伝の内容が特定の州には適用されないことに起因しています。全国的に放映されるCMで、一部の州には該当しないうたい文句を言ってしまうと問題になりますが、「○○州以外で」と断っておけば、法的措置を受けることなく宣伝できるというわけです。同様の理由で、当時の広告や宣伝には「ウィスコンシン州ではご利用いただけません」「禁止されている地域ではこのオファーは無効です」「オハイオ州、ニューヨーク州、モンタナ州ウェストイエローストーンでは利用できません」などの言葉がよく添えられていたとのことで、バルマー氏の「ネブラスカ州以外」はこれを意識したジョークだといわれています。また、Windows 1.0の注文のために掲載されたこの連絡先にも裏話があります。冷戦時代、アメリカの電話事業はAT&Tの前身であるベル電話会社のサービス、いわゆるベルシステムに独占されており、電話回線が慢性的に不足していたとのこと。しかし、軍が核戦争に備えて大量の電話回線を確保していたネブラスカ州は例外だったため、多くの企業が電話回線に余裕があるネブラスカ州にコールセンターを設置しました。ただし、ベルシステムでは800番台の番号を州内通話と州外通話の両方で同時に利用できない決まりになっており、全国から注文の電話を受けたい企業は電話番号を2つ用意するか、またはネブラスカ州を除外するしかありませんでした。バルマー氏が最後に「ネブラスカ州以外で」と付け加えたのには、このような理由もあったとのことです。