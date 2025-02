大手ポルノサイトでは扱われることが少ないフェティッシュなポルノを扱うアメリカのポルノサイト「Clips4Sale」が、アメリカの各州で最も検索されているフェチを「United States of Fetish」として地図上にまとめています。The United States of Fetish - Clips4sale Bloghttps://blog.clips4sale.com/b/the-united-states-of-fetish/

Most searched fetish in each U.S. state, according to Clips4Sale | Mashablehttps://mashable.com/article/fetish-by-state-us-clips4saleClips4Saleが示したUnited States of Fetishの地図は以下の通り。地図上にピンク色で示されている「VORE」は「丸呑みフェティシズム」と呼ばれるもので、2024年で検索トップになった州が「8州」と最も人気の高いフェチになりました。ニューヨーク州を含む6つの州でトップになった「GIANTESS(巨大娘)」と合わせて、男性を丸のみしてしまう巨大娘のフェチは2023年のデータでもトップをとっており、2年連続の人気となりました。by dragernen巨大娘と並ぶ6つの州で検索トップをとったのは「WRESTLING(レスリング)」。続いて4つの州でトップをとった「TICKLING(くすぐり)」、3つの州でトップの「FACESITTING(顔面騎乗)」のほか、「BALLBUSTING(金的)」、「FART(おなら)」、「PANTYHOSE(パンスト)」がそれぞれ2つの州でトップを獲得しています。Clips4Saleの広報担当者であるエイブリー・マーティン氏は「2024年の検索データは、過去数年と比べて州ごとの分断が進んでおり、コミュニティーはより地域に密着した好みを受け入れているようです。その理由として考えられるもののひとつに、Clips4Saleの検索数が過去1年間で2倍近くまで増加していることがあります。アメリカ人はフェチを探求することにますますオープンになって、自分たちの好みを見つけつつあると思います」と述べています。また、特に人気が高かったフェチについて、マーティン氏は「長年根強い人気がある巨大娘や丸のみのファンタジーなフェチだけではなく、『貞操帯』も近年では驚異的な成長を見せています。マーク・ザッカーバーグ氏は2025年1月に出演したポッドキャストで『アメリカ企業にはもっと男性的なエネルギーが必要です』と主張しましたが、アメリカの男性は自身を丸のみしてしまう巨大娘や厳しく管理してくる女王様ような、力強い女性を夢見ています」と語りました。