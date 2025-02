ドラッグストアモリは、プライベートブランド商品「手巻きおにぎり黒豚味噌」を販売中!

ドラッグストアモリ「手巻きおにぎり黒豚味噌」

本体価格:109円(税込118円)

商品特徴:鹿児島の特産品を使ったおいしいおにぎり。

鹿児島県産の黒豚を使用しており、味噌との相性が抜群。

ごはんに合う甘辛い肉味噌の味付けがたまらない一品です。

ドラッグストアモリは、プライベートブランド商品「手巻きおにぎり黒豚味噌」を販売中です。

鹿児島県産の黒豚を使用しており、味噌との相性が抜群。

ごはんに合う甘辛い肉味噌の味付けがたまらない一品です。

人気商品となったこの「手巻きおにぎり黒豚味噌」は、2024年2月に中村学園大学フード・マネジメント学科の学生たちと共同開発しました。

学生たちからの企画提案をもとにドラッグストアモリの商品開発担当者たちが試作品を作り、何度かの検討会を行いながら約1年半かけて商品化しました。

原料や成分、味、パッケージデザインにまでこだわり抜いたイチ押し商品です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ごはんに合う甘辛い肉味噌の味付け!ドラッグストアモリ「手巻きおにぎり黒豚味噌」 appeared first on Dtimes.