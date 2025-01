本田圭佑が世界選抜で参戦決定！カカ、アザールら豪華メンバーと共演で香港選抜と対戦　ABEMAが国内独占無料生中継を発表

動画配信サービス『 ABEMA (アベマ)』は30日、香港で開催されるサッカーの国際大会『FWD Insurance Chinese New Year Cup 2025 世界選抜vs香港選抜』を2月1日(土)20時30分より国内独占無料生中継することを発表した。「Chinese New Year Cup」は、1908年より香港で毎年開催されるサッカーの国際大会。今回『 ABEMA 』にて無料生中継する『FWD Insurance Chinese New Year Cup 2025 世界選抜vs香港選抜』では、元ブラジル代表MF カカ や元スペイン代表MF ダビド・シルバ 、元ベルギー代表FW エデン・アザール ら、世界各国のレジェンドを擁する世界選抜と香港選抜が対戦する。さらに、日本からはMF 本田圭佑 が世界選抜の一員として参加することが発表された。

■『FWD Insurance Chinese New Year Cup 2025 世界選抜vs香港選抜』世界選抜メンバー▼GKペトル・ツェフ(元チェコ代表)デビッド・ジェームズ(元イングランド代表)▼DF カフー (元ブラジル代表)ルシオ(元ブラジル代表)ネマニャ・ヴィディッチ(元セルビア代表)バカリ・サニャ(元フランス代表)ガリー・ケイヒル(元イングランド代表)アシュリー・コール(元イングランド代表)▼MFライアン・ ギグス (元ウェールズ代表) エデン・アザール (元ベルギー代表)ポール・スコールズ(元イングランド代表)ルイス・ガルシア(元スペイン代表) ダビド・シルバ (元スペイン代表) カカ (元ブラジル代表) 本田圭佑 (元日本代表)▼FWディエゴ・フォルラン(元ウルグアイ代表)ジブリル・シセ(元フランス代表) リバウド (元ブラジル代表)また、『 ABEMA 』中継では、今月23日に引退会見を開いた柿谷曜一朗氏がゲスト解説として初登場することも併せて発表された。■「 ABEMA 」オリジナル解説・柿谷曜一朗氏 コメント全文――『FWD Insurance Chinese New Year Cup 2025 世界選抜vs香港選抜』の解説への意気込み引退後の初解説となりますが、まさかこんな豪華なメンバーで行われる試合の解説をさせてもらえるとは思っていなかったので緊張しています。小さい頃から憧れていた選手を見ながら解説するのは難しいとは思いますが、槙野さんもいらっしゃるのでとても心強いです。新参者ですがどうぞよろしくお願いします!!――『FWD Insurance Chinese New Year Cup 2025 世界選抜vs香港選抜』の注目選手注目選手はディエゴ・フォルランです。セレッソ大阪時代、一緒にプレーさせてもらったのですが、彼の攻撃のクオリティは当時の僕たちには衝撃でした‥!ここまで正確にできるのかと。また、人間性も含め素晴らしい選手でした。――『FWD Insurance Chinese New Year Cup 2025 世界選抜vs香港選抜』のレジェンドメンバーのなかで参考にしていた選手 エデン・アザール です。彼のドリブルとアイデアには毎回心を踊らされていました。参考にしようと思ってもできない選手でしたが、少しでも見て盗もうと思っていた選手です。