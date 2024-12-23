ÀÚ¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¿·Á¯¡ª¥³¥í¥³¥í¡ÖÂçº¬¡×¤ÎÉûºÚ¥ì¥·¥Ô
¥À¥¤¥¹¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦Âçº¬ÎÁÍý¤Ë
ÏÂ¿©¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÌîºÚ¤Î¤Ò¤È¤ÄÂçº¬¤Ï¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤ÏÇ®¡¹¤ò¥Ï¥Õ¥Ï¥Õ¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¥µ¥é¥À¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¤ò¾Æ¤µû¤äÍñ¾Æ¤¤ËÅº¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿§¡¹¤ÊÎÁÍý¤Ë»È¤¨¤ëÂçº¬¤Ç¤¹¤¬¡¢1ËÜ´Ý¤´¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤é»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£Âçº¬¤ÎÀÚ¤êÊý¤Ï¡¢Ã»ºýÀÚ¤ê¡¦¶ä°ÉÀÚ¤ê¡¦ÀéÀÚ¤ê¡¦ÎØÀÚ¤ê¤¬¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¾ï¼±¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤·¤Æ¥À¥¤¥¹¥«¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÄ´ÍýË¡¤ÎÎÁÍý¤â¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥È¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤éÄ´Íý»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤Æ¿©´¶¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÎÌ¤Ë¾ÃÈñ¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¾¯¤·¤Î¹©É×¤Ç¿©Âî¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸úÎ¨Åª¤ËÀÚ¤ëÊýË¡
¥À¥¤¥¹¥«¥Ã¥È¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Çï»ÒÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤ò²£¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¥µ¥¤¥³¥í¾õ¤Ë¡Ä¤È¤Ê¤ë¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÀÚ¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¯¤µ¤¯ÀÚ¤ì¤ë¡ù¥³¥í¥³¥íÂçº¬¤ÎÀÚ¤êÊý♬
by hikarin¢ö
2021.2.24.¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹·ÇºÜ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤µ¤¯¤µ¤¯ÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤Æù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤È¤í¤È¤í¼Ñ
Âçº¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤¿¡ªÈÔÆù¤È¤í¤È¤í¼Ñ
by twinoda
³ÑÀÚ¤ê¤ÎÂçº¬¤ò¥¹¡¼¥×¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ºÃÀÞ¡£¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¼ÑÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤¬¡ý
Âçº¬¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í
ó ¥³¥í¥³¥íÂçº¬♬¢ö¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í ó
by ÌðÀÚ¤Î¤Í¤®¤Á¤ã¤ó
✿ÏÃÂêÆþ¤ê´¶¼Õ¤Ç¤¹✿
Âçº¬Æþ¤ê♬
¤¸¤ã¤¬°ò¤è¤ê¤ª¤Ê¤«¤Ë½Å¤¯¤Ê¤¤¢ö
ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¥¹¡¼¥×(Ž¡￫‿◕Ž¡)✿♦♫
Âçº¬¤Î¥Ô¥ê¿É¥Ê¥à¥ë
ÉÂ¤ß¤Ä¤¡ª¥³¥í¥³¥íÂçº¬¤Î¥Ô¥ê¿É¥Ê¥à¥ë
by Í¥±«¡Ú¤æ¤¥¡Û
ÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿Âçº¬¥Ê¥à¥ë¤è¤ê³ÑÀÚ¤ê¤ÎÊý¤¬
ÃÇÁ³¤¤¤¤¡ª¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
Âçº¬¤ÎÇß¤ª¤«¤«ÏÂ¤¨
¥³¥í¥³¥íÂçº¬¤ÎÇß¤ª¤«¤«ÏÂ¤¨
by bananapie
¤ª²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Ý¥ê¥Ý¥ê¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥³¥í¥³¥íÂçº¬¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡© À¹¤êÉÕ¤±¤Î¹©É×¤Ç¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÊTEXT¡§Ý¯°æ¼ÂÍ³è½¡Ë