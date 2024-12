元東京ヤクルトスワローズ尾仲祐哉、 元広島東洋カープ曽根海成と選手契約を締結！サムティ硬式野球部

サムティは、元東京ヤクルトスワローズ投手の尾仲祐哉、元広島東洋カープ選手の曽根海成の両名と、2025年シーズンから社会人野球チームとして始動する「サムティ硬式野球部」の選手契約を締結しました。

また、曽根海成については野手コーチも兼任します。

サムティ硬式野球部

■プロフィール・メッセージ

【尾仲祐哉 選手】

尾仲祐哉 選手 (C)ヤクルト球団

生年月日 :1995年1月31日生(29歳)

身長/体重 :173cm/75kg

ポジション/投打:投手/右投左打

出身地 :福岡県北九州市(高稜高等学校、広島経済大学)

プロチーム在籍 :・横浜DeNAベイスターズ

(2016年 ドラフト6位、2016年-2018年)

・阪神タイガース(2018年-2022年)

・東京ヤクルトスワローズ(2023年-2024年)

<メッセージ>

初めに野球をやらせてもらえることに感謝しています。

その中で都市対抗へ出場するために全力で腕を振りたいですし、他の選手ともコミュニケーションをとって自分の経験などを共有して、お互いが成長できればと思います。

【曽根海成 選手】

曽根海成 選手

生年月日 :1995年4月24日生(29歳)

身長/体重 :175cm/73kg

ポジション/投打:内野手・外野手/右投左打

出身地 :大阪府大阪市(京都国際高等学校)

プロチーム在籍 :・福岡ソフトバンクホークス

(2013年 育成選手ドラフト3位、2014年-2018年)

・広島東洋カープ(2018年-2024年)

<メッセージ>

今回、コーチ兼任選手として入団することになりました曽根海成です。

真っ白な状態から始まるチームなので、とてもワクワクしています。

チームのために尽力します。

よろしくお願いします。

