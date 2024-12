【GLOCK G19 Gen5 MOS CO2GBB】2025年1月中旬 発売予定価格:36,080円

BATONは、CO2ガスブローバック「GLOCK G19 Gen5 MOS CO2GBB」を2025年1月中旬に発売する。価格は36,080円。

本商品は、GLOCK G17のコンパクトモデル「G19」を、CO2ガスガンとして再現したもの。実銃の開発元であるGLOCKより監修を受けており、特徴的なスライドカットやグリップパターンなどのリアルな外観と刻印を再現している。

さらに、独自の内部構造とすることで、樹脂スライドながら MOS(モジュラー・オプティック・システム)も搭載。4種類のMOSプレートが付属しており、各社のダットサイトを取り付けられる。

「GLOCK G19 Gen5 MOS CO2GBB」付属品

[ BATON airsoft ] GLOCK G19 CO2 8gマガジン [ 装弾数 : 19発 ] 説明書&パーツリスト 保証書

(C) Gunsmith BATON. ALL RIGHT RESERVED.

※「GLOCK(R) 」はGlock Gesellschaft m.b.H.の登録商標です(国際登録0962628)

※「GLOCKロゴマーク(R) 」はGlock Gesellschaft m.b.H.の登録商標です(国際登録0971406))