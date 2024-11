『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』出演者、歌唱曲、タイムテーブルまとめ

投稿:『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』開催発表

テレビ朝日が誇る音楽の殿堂『ミュージックステーション』(毎週金曜21時~)。2024年も年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』の放送が決定した。

■『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』放送情報

12月27日(金)17時から23時10分まで、千葉・幕張メッセ イベントホールより放送される。今年も豪華アーティストが年末の幕張メッセに集結し、白熱の生ライブを届ける。

テレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』

12/27(金)17:00~23:10

会場:千葉・幕張メッセ イベントホール

司会:タモリ、鈴木新彩(テレビ朝日アナウンサー)

■観覧募集は12月8日24:00まで

『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』開催発表に合わせて、観覧募集もスタート。応募締切は12月8日24:00まで。詳細および応募については、下記番組サイトをチェックしてほしい。

https://www.tv-asahi.co.jp/music/superlive2024/kanran.html

■出演者は?

◎第1弾 出演アーティスト

AI

INI

aiko

あいみょん

ILLIT

新しい学校のリーダーズ

ano

いきものがかり

Awich

aespa

XG

Omoinotake

Kis-My Ft2

King & Prince

Creepy Nuts

こっちのけんと

Saucy Dog

櫻坂46

三代目 J SOUL BROTERS

THE RAMPAGE

JAEJOONG(ジェジュン)

GENERATIONS

SUPER EIGHT

SUPER BEAVER

SixTONES

Stray Kids

Snow Man

Da-iCE

東京スカパラダイスオーケストラ

Travis Japan

なにわ男子

Number_i

NiziU

乃木坂46

Vaundy

Perfume

日向坂46

BE:FIRST

FRUITS ZIPPER

BOYNEXTDOOR

MY FIRST STORY×HYDE

マカロニえんぴつ

ME:I

三浦大知

MISAMO

Mrs. GREEN APPLE

ゆず

RIIZE

L’Arc~en~Ciel

※五十音順、敬称略。

■歌唱曲は?

12月1日現在発表なし。情報が入り次第、更新します。

■タイムテーブルは?

12月1日現在発表なし。情報が入り次第、更新します。

■関連リンク

『ミュージックステーション』OFFICIAL SITE

https://www.tv-asahi.co.jp/music/

『ミュージックステーション』OFFICIAL X

https://x.com/Mst_com

『ミュージックステーション』OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/ex_musicstation