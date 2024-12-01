『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』出演者、歌唱曲、タイムテーブルまとめ
投稿：『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』開催発表
テレビ朝日が誇る音楽の殿堂『ミュージックステーション』（毎週金曜21時～）。2024年も年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』の放送が決定した。
■『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』放送情報
12月27日（金）17時から23時10分まで、千葉・幕張メッセ イベントホールより放送される。今年も豪華アーティストが年末の幕張メッセに集結し、白熱の生ライブを届ける。
テレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』
12/27（金）17:00～23:10
会場：千葉・幕張メッセ イベントホール
司会：タモリ、鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）
■観覧募集は12月8日24:00まで
『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』開催発表に合わせて、観覧募集もスタート。応募締切は12月8日24:00まで。詳細および応募については、下記番組サイトをチェックしてほしい。
https://www.tv-asahi.co.jp/music/superlive2024/kanran.html
■出演者は？
◎第1弾 出演アーティスト
AI
INI
aiko
あいみょん
ILLIT
新しい学校のリーダーズ
ano
いきものがかり
Awich
aespa
XG
Omoinotake
Kis-My Ft2
King & Prince
Creepy Nuts
こっちのけんと
Saucy Dog
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTERS
THE RAMPAGE
JAEJOONG（ジェジュン）
GENERATIONS
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
SixTONES
Stray Kids
Snow Man
Da-iCE
東京スカパラダイスオーケストラ
Travis Japan
なにわ男子
Number_i
NiziU
乃木坂46
Vaundy
Perfume
日向坂46
BE:FIRST
FRUITS ZIPPER
BOYNEXTDOOR
MY FIRST STORY×HYDE
マカロニえんぴつ
ME:I
三浦大知
MISAMO
Mrs. GREEN APPLE
ゆず
RIIZE
L’Arc～en～Ciel
※五十音順、敬称略。
■歌唱曲は？
12月1日現在発表なし。情報が入り次第、更新します。
■タイムテーブルは？
12月1日現在発表なし。情報が入り次第、更新します。
■関連リンク
『ミュージックステーション』OFFICIAL SITE
https://www.tv-asahi.co.jp/music/
『ミュージックステーション』OFFICIAL X
https://x.com/Mst_com
『ミュージックステーション』OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/ex_musicstation