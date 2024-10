マクドナルド「マック THE チキン」の名称変更、「チキチキン」として登場

マクドナルドは10月30日から、チキンのサイドメニュー「マック THE チキン」を改名し、新たに「チキチキン THE ガーリックペッパー」として発売する。価格は2ピース270円〜(税込み)で、販売期間は11月下旬まで(予定)。「チキチキン THE ガーリックペッパー」は、2022年に初登場し、「マック THE チキン」として親しまれている“2本入り”のチキンのサイドメニュー。3年目となるこのたび、2本入りで手軽に楽しめることを表現した「チキチキン」に名称を変更して登場する。

粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みたっぷりの骨なし一枚肉のしっとりジューシーな鶏肉と、サクサクの衣が相性抜群で、ランチやディナーのサイドメニューとしてだけでなく、小腹がすいた時のスナックとしてもぴったりの商品だ。マクドナルドの“チキンメニュー”は、バーガーやサイドメニューなど、様々なラインアップで提供。サイドメニューとしては「チキンマックナゲット」と「シャカチキ」をレギュラー商品として販売しているが、今回“チキンメニュー”に「チキチキン」が期間限定で仲間入りする。