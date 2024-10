今年4月、スコットランド在住のテリー・チェインさん(Terry Cheyne)が古いフィルムをDVDに変換する際、見知らぬ人々の 結婚式 の映像が含まれていることに気付いた。テリーさんはこの謎を解明しようと考え、映像から切り取った静止画をFacebookに投稿して情報提供を呼びかけた。しかし6か月間、決め手となる情報が得られず、諦めかけていた頃、テリーさんの投稿がマストリック地区のグループページに共有されたことで、マストリック地区で育ったアイリーンさんの目に留まった。アイリーンさんは、事の顛末をこう語っている。「Facebookを見ていると、自分たちの 結婚式 の写真が出てきたのです。夫に『Facebookに私たちの 結婚式 の写真があるの!』と伝えました。」「テリーさんにメッセージを送ったら、そこから話が進展していきました。当時、映像を見るためにプロジェクターを貸してくれたのは、彼の叔父だったことが判明しました。さらに、彼は私の夫と一緒に働いていたことが分かりました。」その後、テリーさんが動画のリンクを送信し、夫妻はついに57年前の 結婚式 の映像を視聴できた。アイリーンさんは、その時のことを「動いている両親の姿を見られたことが特に印象的でした」「 結婚式 に出席した人の多くはもうこの世にはいませんが、懐かしい人たちの姿を映像で見ることができて、本当に夢のようでした」と明かした。夫妻は、アバディーンを訪れた際にテリーさんに会い、直接感謝の気持ちを伝えたいと考えている。アイリーンさんは「彼には感謝の気持ちでいっぱいです」と述べ、ビルさんも「彼が私たちを見つけるために色々と考えてくれたことに感謝しています」と語った。また、テリーさんは「アイリーンさんとビルさんを助けられたことが嬉しいです。57年後にこんな幸せな結末が訪れて、本当に素晴らしいことです」と話しており、夫妻との再会を期待している。画像は『BBC 「Couple reunited with lost wedding film after 57 years」(Bill and Aileen Turnbull)(Studio Morgan / Bill and Aileen Turnbull)』より(TechinsightJapan編集部 SAKU)