¡Ö³ÊÆ®ÃµÄåÃÄ¤ÇËÜÊª¤Î¡È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡É¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡ª¡×10/23¡Ø³ÊÆ®ÃµÄåÃÄ2¡Ù¤òÁ°¤Ë°¤Éô»ËÅµ¤¬»×¤¤¤ò¸ì¤ë
¡Ø³ÊÆ®ÃµÄåÃÄ2～¿·½É¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ～¡Ù¤¬10·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¿·½ÉFACE ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿°¤Éô»ËÅµ¤Ï¡¢¥Ð¥È¥éー¥Ä¥ëー¥ë¤ÇÀÐÀîÍºµ¬¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÌîÂ¼ÂîÌð¡õÂ¼¾åÏÂÀ®ÁÈ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
°¤Éô»ËÅµ¤Ï¡¢¥Ð¥È¥éー¥Ä¥ëー¥ë¤ÇÀÐÀîÍºµ¬¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÌîÂ¼ÂîÌð¡õÂ¼¾åÏÂÀ®ÁÈ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë
º£Ç¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø³ÊÆ®ÃµÄåÃÄ¡Ù¡£¡Ø³ÊÆ®ÃµÄåÃÄ2～¿·½É¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ～¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°¤Éô»ËÅµ¤Ï¡¢ÌîÂ¼ÂîÌð¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¾¡Íø¤·¤¿ºòÇ¯¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«¤µ¤é¤Ëµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¡£¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡×·Ñ¾µ¤Ø¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
Âç²ñ¥Ý¥¹¥¿ー
ーµîÇ¯¤Î¡Ö³ÊÆ®ÃµÄåÃÄ¡×¶½¹Ô¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
°¤Éô¡§¤ä¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤È¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢¡Ö¤¢¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¡£
ー¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤ä¤ì¤¿¡¢¤È»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°¤Éô¡§¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ò¾®6¤¯¤é¤¤¤«¤é¹¥¤¤Ç¡¢Ãæ³Ø¹â¹»¤¯¤é¤¤¤Ë¥Ð¥È¥éー¥Ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ß·½¡µª¤µ¤ó¤ò¸«¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂçÈ¾¤ò¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£29ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤Ò¤±¤é¤«¤·¤¿¶½¹Ô¤ò¤ä¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Íè¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¥Þ¥¸Ä¶ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¹ÎÄê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°¤Éô»ËÅµ
ー¤½¤ì¤À¤±¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤â¤¦°ì²ó¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
°¤Éô¡§¤³¤³1¡¢2Ç¯¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¥×¥í¥ì¥¹¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌîÂ¼¤µ¤ó°Ê³°¤Î¿Í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¼«¸Ê´°·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ã¤ÆÁê¼ê¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÌîÂ¼¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤´Ë«Èþ¤Ê¤ï¤±¤Ç¡£¤Ç¤â¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤Áª¼ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ーº£¤Þ¤Ç¤ÏÌîÂ¼ÂîÌðÁª¼êÁê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÌîÂ¼Áª¼ê°Ê³°¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£
°¤Éô¡§¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤é¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤ë¡£
ー´ª°ã¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
°¤Éô¡§¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ç¤¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÉÛ¶µ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£²¶¤âÆâ¿´¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤ªÁ°¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤¾¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸ø¤Ë¸À¤¦¤Û¤É¤Î¼«¿®¤Ï¤Ê¤¤¡£
°¤Éô»ËÅµ
ー¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ß¤ó¤Ê½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤â¤¦1²ó¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿³ÊÆ®ÃµÄåÃÄ¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°¤Éô¡§ËÜÊª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÁ°¤é´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤Ê¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¿¤ÀËÍ¤¬º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÊª¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦¤½¤ì¤òËÍ¼«¿È¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£ËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÁ°Àþ¤Î¤³¤È¤¬ËÜÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤È¸À¤¨¤Ð³ëÀ¾½ã¡¢ÃÝÅÄÀ¿»Ö¤À¤è¤Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ï³ÊÆ®ÃµÄåÃÄ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡¢¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ー¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°¤Éô¡§¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ã¤ÆÇùÁ³¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¼ã¼êÆ±»Î¤¬²¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¤é¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤À¤·¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Î¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤Éô»ËÅµ¡Êº¸¡Ë¤ÈÌîÂ¼ÂîÌð
ー¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¡¢°¤ÉôÁª¼ê¤äÌîÂ¼Áª¼ê¤Ç¤³¤Î¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÀîÍºµ¬Áª¼ê¤äËÜ²È¤Î¥Ð¥È¥éー¥Ä¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
°¤Éô¡§¥ëー¥Ä¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¤³¤ì¤ò¸«¤í¤È¤«¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤È¤«¤ÏÊÌ¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤ÆËÍ¤¬¶öÁ³ß·¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤·¤¿¤é¶öÁ³ËÍ¤é¤ò¸«¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¼«Ê¬¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢ËÍ¤é¤â¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÂçÀÚ¤Ë»ý¤Á¤Ä¤Ä¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£º£¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¹¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤âº£¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
°¤Éô»ËÅµ
ーº£²ó¤Î°¤Éô¡õÀÐÀîvsÌîÂ¼¡õÂ¼¾å¤È¤¤¤¦¥á¥¤¥ó¤Î¥«ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°¤Éô¡§¤³¤ì¤ÏÂ¼¾å¤µ¤ó¤ÈÀÐÀî¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦Íí¤ß¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤óÌîÂ¼¤â¹¥¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÐÀîvsÂ¼¾å¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡£²¶¤é¤âËâË¡¤¬¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£¤¢¤Î2¿Í¤¬¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ù¤¨¤Ê¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤Ù¤¨¤³¤È¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊËâË¡¤Ë¼«Ê¬¤â¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¡£
ー¤ä¤Ï¤êÀÐÀîvsÂ¼¾å¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°¤Éô¡§¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë²¿¤ò¸«¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÊâÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¤âÀÐÀî¤µ¤óÂ¼¾å¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢²¶¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÀ¨¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«»Ò¶¡¤ËÌá¤ì¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ーÆ±¤¸¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¶²¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
°¤Éô¡§¤¿¤Ö¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤ÆËÍ¤é¤ÏºÇÁ°Àþ¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤³¤ò´í×ü¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¡£
ーÀÐÀî¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÆ®¤¦ÌîÂ¼Áª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
°¤Éô¡§ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯Æþ¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¼«Ê¬¤Ç30¤¯¤é¤¤¤ÎÊª¸ì¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ーÌîÂ¼¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©
°¤Éô¡§ÌîÂ¼¤µ¤ó¤âÎý½¬¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÊÙ¶¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÌîÂ¼¤µ¤ó¤ÏÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーÂ¾¤Î¥«ー¥É¤â»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Æü¹â°ê¿ÍvsÆ£ÅÄ¥ß¥Î¥ë¤ò¤³¤³¤Ç¤ä¤ì¤ë¤È¤Ï¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤¤¤Þ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ç¤¤¤Þ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ù¥ë¥È4¤Ä´¬¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê9·îËö¸½ºß¡Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥·¥ó¥°¥ë2´§¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤â¤¦1²ó¥Ôー¥¯¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬2¿ÍÆ±»þ¤Ëº£Íè¤Æ¤ë¡£
2¿Í¤È¤â¤¹¤«¤·¤Ê¤¬¤éÅØÎÏ¤ò¤·Â³¤±¤¿¿Í¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾ì½ê¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£2¿Í¤È¤â¥Ð¥È¥éー¥Ä¤Ë»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¥Ð¥È¥éー¥Ä¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤òÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
ー¸µ¡¹¥Ð¥È¥éー¥Ä¤ÎÆ»¾ì¤Ç¼ã¼ê»þÂå¤Ë°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æü¹âvsÆ£ÅÄ¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
°¤Éô¡§ÃÝÅÄÀ¿»ÖÁª¼ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¥ëー¥Ä¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¥ëー¥Ä¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡£
ーºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ø³ÊÆ®ÃµÄåÃÄ2～¿·½É¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ～¡Ù¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
°¤Éô¡§Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢Ì£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¶³Ð¡¢¶½Ê³¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ ¤½¤·¤Æ½ãÅÙ100¡ó¤Î¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ò¸«¤ÆÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡£ ¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿Í¤È¿Í¤¬²¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢½³¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¶Ë¤á¹ç¤¦»Ñ¤ò¡¢¤½¤·¤Æ²»¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£ Âç¤ÎÂç¿ÍÃ£¤ÎÁ´ÎÏ¤Î·ö²Þ¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡§»°ÅÄº´Âå»Ò
ÂÐÀï¥«ー¥É
¢£¡Ø³ÊÆ®ÃµÄåÃÄ2～¿·½É¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ～¡ÙÂÐÀï¥«ー¥É
¡ÚºÇ½ª»î¹ç¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¼Ä¸¶ÅÅµ¤¹©¶Èpresents
¥Ð¥È¥éー¥Ä¥ëー¥ë
¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á30Ê¬1ËÜ¾¡Éé
°¤Éô»ËÅµ&ÀÐÀîÍºµ¬
VS
ÌîÂ¼ÂîÌð&Â¼¾åÏÂÀ®
¡ÚÂè4»î¹ç¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥·¥¢presents
¥Ð¥È¥éー¥Ä¥ëー¥ë
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á30Ê¬1ËÜ¾¡Éé
Æü¹â°ê¿Í
VS
Æ£ÅÄ¥ß¥Î¥ë
¡ÚÂè3»î¹ç¡Û
¥Ð¥È¥éー¥Ä¥ëー¥ë
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á30Ê¬1ËÜ¾¡Éé
ÃÝÅÄÀ¿»Ö
VS
·ý¹ä
¡ÚÂè2»î¹ç¡Û
¥Ð¥È¥éー¥Ä¥ëー¥ë
¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á30Ê¬1ËÜ¾¡Éé
"brother"YASSHI&Ä®ÅÄ¸÷
VS
¥¿¥Î¥à¥µ¥¯Ä»±©&¸¶³Ø
¡ÚÂè1»î¹ç¡Û
¿·ÂÀÊ¿ÍÎ±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Òpresents
¥Ð¥È¥éー¥Ä¥ëー¥ë
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á30Ê¬1ËÜ¾¡Éé
º´Æ£¸÷Î±
VS
º´Æ£¹§Î¼