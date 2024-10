【ディズニーストア:ぬいぐるみ新シリーズ】10月8日~ 順次発売予定価格: ぬいぐるみ くったりシリーズ 4,200円ぬいぐるみキーチェーン 2,000円~

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、くったりとした姿がキュートなぬいぐるみシリーズと、ぬいぐるみキーチェーンをディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアにて10月8日より順次発売する。価格は2,000円より。

ディズニー作品に登場するキャラクターたちが、おなかをぺたんとつけたポーズでキュートなぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンがになって新登場。くたっとしたボディが心地よく、触り心地抜群で癒し度満点な仕上がりに。ラインナップにはプーさんやイーヨー、スティッチをはじめ、「トイ・ストーリー」シリーズに登場するバターカップやダッキー&バニーなどが用意される。

そのほかにも、「ウィッシュ」に登場するいたずらな願い星のスターをはじめ、「リロ&スティッチ」のスクランプ、「モアナと伝説の海」のプア、「塔の上のラプンツェル」のパスカル、「アナと雪の女王」のスノーギースといった個性豊かなキャラクターのぬいぐるみキーチェーンも登場する。

□ディズニーストア「ぬいぐるみ」のページ

【ぬいぐるみ新シリーズ(一部)】

ペガサス ぬいぐるみ くったり 4,200円

バターカップ ぬいぐるみ くったり 4,200円

イーヨー ぬいぐるみ くったり 4,200円

プーさん ぬいぐるみ くったり 4,200円

スティッチ ぬいぐるみ くったり 4,200円

ダッキー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン くったり 2,200円

バニー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン くったり 2,200円

レッサーパンダ メイ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン くったり 2,200円

スター ぬいぐるみキーチェーン 2,000円

スクランプ ぬいぐるみキーチェーン 2,200円

プア ぬいぐるみキーチェーン 2,200円

パスカル ぬいぐるみキーチェーン 2,200円

スノーギース ぬいぐるみキーチェーン 2,200円

(C) Disney

(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

(C) Disney/Pixar

