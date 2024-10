栄養管理に役立つ！日本ヒルズ・コルゲート「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット」

日本ヒルズ・コルゲートは、動物病院限定の流通形態を実現した製品ラインを「VEXシリーズ」という名称に変更し、パッケージにロゴを追加しました。

日本ヒルズ・コルゲート「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット」

カテゴリー:獣医師専用の特別療法食

原産国 :アメリカ合衆国

発売日 :2024年10月1日(火)

日本ヒルズ・コルゲートは、動物病院限定の流通形態を実現した製品ラインを「VEXシリーズ」という名称に変更し、パッケージにロゴを追加。

また2024年10月1日に特別療法食ヒルズ プリスクリプション・ダイエット エナジーアシストの新商品を発売しました。

■「VEXシリーズ」について

「VEXシリーズ」は、獣医師専用を意味する「Vet EXclusive」をコンセプトにしており、獣医師の皆様の診療に貢献するために開発された革新的なテクノロジーを有した製品ラインを表しています。

「VEXシリーズ」の名称は、シンプルで覚えやすく、呼びやすい名称として開発しており、ロゴも一目でわかりやすく、動物病院専売品を識別できるように設計しています。

■ヒルズ プリスクリプション・ダイエットエナジーアシスト 新商品発売

2023年7月に発売した「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット〈犬用〉エナジーアシスト ドライ 1kg」に加え、今回、3つの新商品を2024年10月1日に発売しました。

■エナジーアシストの製品特性とペットへのメリット

エナジーアシストの製品特性は、疾患(例:がん)の回復期栄養ケアのペットの栄養管理に役立つことが科学的に証明された健康維持のための療法食です。

回復期のペットにとって十分な栄養摂取はとても重要です。

ペットにとってエナジーアシストを食べることで様々なメリットを得ることができます。

1. 食欲をそそる夢中になるおいしさ

2. 筋肉量をサポートする主要な栄養素

3. 健やかな消化活動と健康をサポート

これらのメリットはペットの辛い回復期の時期に寄り添い、再びペットオーナーとの幸せな毎日を実現するためのサポートをします。

■回復期栄養ケアの重要性

ペットの回復期には、衰弱、食欲不振、栄養不良、がん、悪液質、外科手術など様々な状況が存在します。

その中で、例えば、がんは、犬の4頭に1頭、猫の5頭に1頭ががんと診断されており※1、決して少なくありません。

がんを含む回復期のペットにとって、お腹いっぱい食べられる限り、病気と闘い続けることができるため栄養管理は重要です。

※1. https://www.avma.org/resources/pet-owners/petcare/cancer-pets

