大坂なおみ選手ワイルドカードで出場！東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2024

東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2024

東レ パン パシフィック オープンテニス実行委員会が運営する「東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2024」 <会期:2024年10月19日(土)〜10月27日(日)><カテゴリー:国内最高峰のWTA500大会>のシングルス本戦に出場するダイレクトイン17名と主催者推薦2名が決定。

日本で開催される女子テニスの大会としては、最高峰に位置づけられる本大会は、2024年で39回目を迎えます。

今回、世界ランキング3位、2024全米オープン準優勝のジェシカ・ペグラ選手(3位/アメリカ)、2024全豪オープン準優勝のジェン・チンウェン選手(7位/中国)をはじめ、エマ・ナヴァッロ選手(8位/アメリカ)、ダニエル・コリンズ選手(9位/アメリカ)、2024ウインブルドン優勝のバーボラ・クレイチコバ選手(10位/チェコ)とトップ10から5選手が出場。

日本勢としては、2019年の本大会で優勝した大坂なおみ選手(73位/日本)に加え、日本選手の中で世界ランキングトップの内島萌夏選手(63位/日本)の本戦出場が主催者推薦で決定しました。

本年の大会は、世界最高レベルのテニス観戦はもちろん、体験型のイベントやグルメなどお楽しみをたくさん用意されています。

また来場が叶わないテニスファンには、スポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」にて本戦シングルス全試合の無料視聴が可能です。

【大会概要】

■大会名称

東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2024

TORAY PAN PACIFIC OPEN TENNIS TOURNAMENT 2024

【略称】

東レPPOテニス 2024

TORAY PPO TENNIS 2024

東レ パン パシフィック オープンテニス 2024

TORAY PAN PACIFIC OPEN TENNIS 2024

■会期

【本戦】2024年10月21日(月)〜10月27日(日)

【予選】2024年10月19日(土)〜10月20日(日)

■会場

有明コロシアムおよび有明テニスの森公園テニスコート(ハードコート)

東京都江東区有明2丁目2-22

りんかい線「国際展示場駅」徒歩8分

新交通ゆりかもめ「有明駅」徒歩8分

「有明テニスの森駅」徒歩8分

■競技内容

【本戦】シングルス28ドロー(予定) ダブルス16ドロー

【予選】シングルス24ドロー

■試合方法

シングルス:ベストオブ3セットマッチ

(各セット6ゲームオール後7ポイントタイブレーク方式)

ダブルス:ベストオブ3セットマッチ

(第1、2セットともノーアドバンテージ方式、6ゲームオール後

7ポイントタイブレーク方式、最終セットは10ポイントマッチタイブレーク方式)

■賞金総額

US$ 922,573

(優勝賞金 - シングルス:US$ 142,000/ダブルス:US$ 47,390)

■サーフェス

ハードコート(アウトドア)

■累計入場者数

1,429,254人(1984年〜2023年)

■配信

DAZN 本戦シングルス 全試合を無料配信

視聴方法: https://www.dazn.com/ja-JP/home (簡単な登録のみですぐに視聴可能)

■主催

株式会社スポーツニッポン新聞社

■特別協賛

東レ株式会社

■オフシャルウィメンズヘルスパートナー

Hologic

■オフィシャルファイナンシャルパートナー

Morgan Stanley

■オフィシャルアナリティクスパートナー

SAP

■オフィシャルスポンサー

株式会社アシックス/アース製薬株式会社/大塚製薬株式会社/

セイコーグループ株式会社/シダックス株式会社/FILA/ヨネックス株式会社/

BYD Auto Japan株式会社

■オフィシャルサポーター

フォーデイズ株式会社/株式会社イープラス/グランドニッコー東京 台場

株式会社JTB/テイシン警備株式会社/株式会社ワントゥワン東京/株式会社ダスキン/

ウインザー商事株式会社/内野株式会社

■特別後援

公益財団法人日本テニス協会

■後援

東京都/江東区

■公認

Women’s Tennis Association(WTA)

■企画運営

株式会社新旭

■協力

日本女子テニス連盟/公益社団法人日本テニス事業協会/

公益社団法人日本プロテニス協会

