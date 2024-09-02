¡Ö¸×¤ËÍã¡×ÄÍÃÏÉð²í¤¬¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤ÇÄ«¥É¥é¼õ¤±¡ÖÅ·¹ñ¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤ÎÄÍÃÏÉð²í¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë±ÀÌîÏ»ÏºÊÛ¸î»Î¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Î¸å¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¡ÖÅ·¹ñ¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¤ò¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ë¸¶ÇúºÛÈ½¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ë±ÀÌîÏ»ÏºÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡¦ÄÍÃÏÉð²í¤¬¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÄÍÃÏ¤Î¥Ï¥Þ¥êÌò¤À¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÍç¤ÎÂç¾¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î»³²¼À¶¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤â¶Ã¤¯Ãæ¡¢ÄÍÃÏ¤ÏÂ³¤¯¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ë¤âÀ¸½Ð±é¡£
ÄÍÃÏ¤¬ÆüÉÕ¤ÈÄ«¤Î°§»¢¤ò½Ò¤Ù¤¿¸å¡ÖÅ·¹ñ¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¤â¡Ö¤ªÆÏ¤±¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶Ã¤¤¤¿¡ª¤¢¤ó¤ÊºÇ¸å¤¢¤ë¤«¤Í¡¢¤¢¤ó¤ÊÌ¾Âæ»ì¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
ÇîÂ¿²Ú´Ý¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤Þ¤´¤³¤í¤ÎÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄÍÃÏ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥¸¤ê¡¢ÄÍÃÏ¤Ï¡ÖÂ¾¶É¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ë¸¶ÇúºÛÈ½¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ë±ÀÌîÏ»ÏºÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡¦ÄÍÃÏÉð²í¤¬¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÄÍÃÏ¤¬ÆüÉÕ¤ÈÄ«¤Î°§»¢¤ò½Ò¤Ù¤¿¸å¡ÖÅ·¹ñ¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¤â¡Ö¤ªÆÏ¤±¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶Ã¤¤¤¿¡ª¤¢¤ó¤ÊºÇ¸å¤¢¤ë¤«¤Í¡¢¤¢¤ó¤ÊÌ¾Âæ»ì¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
ÇîÂ¿²Ú´Ý¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤Þ¤´¤³¤í¤ÎÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄÍÃÏ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥¸¤ê¡¢ÄÍÃÏ¤Ï¡ÖÂ¾¶É¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£