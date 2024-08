人気アイドル・戦慄かなのさんが2024年8月29日、「結婚しました」とインスタグラムに投稿した。驚きがひろがる中、戦慄さんは一転「ごめん結婚する予定はない」とネタバラシし、ファンを翻弄している。

「Will you marry me?」ダンス動画で指輪披露

少年院出身アイドルとしても知られる戦慄さんは、実妹・頓知気さきなさんとのユニット「femme fatale」および元ZOCメンバーの香椎かてぃさんとのユニット「悪魔のキッス」などでアイドル活動を続けてきた。体調不良のため24年1月から無期限で活動休止していたものの、8月8日にXで、1か月後に活動再開することを発表したばかりだ。

そして29日、戦慄さんはインスタのストーリーズに「結婚しました」との文章を投稿。同時に公開したTikTok動画へのリンクを添付した。

遷移先の動画では音楽ユニット「清竜人25」の楽曲「Will you marry me?」をBGMに、戦慄さんがダンスを踊っている。左薬指に指輪をつけており、笑顔で指し示すポーズもみせた。

一連の動きを受けて、動画のコメント欄には、「インスタのストーリーからびっくりして飛んできたww」「え!待ってガチ?」「結婚ほんとに?!?!?おめでとう」と驚きや祝福の声が相次いだ。

先の投稿からほどなくして、戦慄さんは「ごめん結婚する予定はない、みんな本気にしてて可愛い」と前言撤回のコメント。動画のコンセプトに合わせたネタ発言だったようだ。

戦慄さんといえば、YouTubeチャンネル登録者403万超の音楽グループ「Repezen Foxx(レペゼンフォックス、旧レペゼン地球)」の元メンバー・DJまるさんとのキス写真が拡散されたこともあり、SNS上では2人の交際関係が注目されている。

@fab.kanano

????✨✨

♬ Will you marry me ? - Kiyoshi Ryujin Twenty Five