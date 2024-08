『ザ・ルーキー　40歳の新米ポリス！？』シーズン7を前にあの人が降板

米ABCのポリスドラマ『ザ・ルーキー』(別タイトル:ザ・ルーキー 40歳の新米ポリス!?)から、アーロン・トールセン役トゥルー・バレンチノが降板するとDeadlineが伝えている。

『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』のネイサン・フィリオン演じるジョン・ノーランが主人公の『ザ・ルーキー』。来るシーズン7には、トゥルー・バレンチノ演じるアーロン・トールセンの姿はないという。

Sergeant Aaron Thorsen is leaving the mid-Wilshire division.

Deadline has confirmed that Tru Valentino, who joined the ‘The Rookie’ in season 4, will not return for season 7 https://t.co/tUjn38yyZ8

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 8, 2024