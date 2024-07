韓国のフレグランス&コスメブランド「RboW」からボディケアラインが登場！

韓国ファッショニスタが溺愛する、感性を磨くアートなフレグランス&コスメRboWからボディケアラインが登場!希少な黒竹の葉エキスを使用したハンド&ボディウォッシュとローション、人気の香り各2種、計4種類が発売となる。MONOCHROMEは、自然の息吹を感じるフレッシュフローラルの香り。朝露に濡れた爽やかなグリーンティーと、鼻先をそっとタッチするレモンとピーチの優しい香りで、そよ風で運ばれてきたほのかなライラックと、上品で優雅なピオニーの華やかなブレンドを心地よいシダーウッド、温かなムスクが繊細に包み込み、落ち着いて洗練されたフローラルの香りへと昇華。まるで花々が咲き誇る庭園に佇んでいるかのような感覚を与える。

またooooFは、洗練された甘さと落ち着きのあるウッディな香り。直線的な美しさが香りを貫くスパイシーなシダーウッド、柔らかく広がるサンダルウッドの組み合わせがもたらすヴィンテージ家具のような落ち着きのある気品に、鉛筆スケッチのような温かなムスクと甘いバニラが心地よく調和し、時間が経つにつれ中性的で豊かなレイヤリングへと変化。光と色を反映する鏡のように、神秘的な美しさを表現しながらリュクスで洗練された香りを漂わせる。RboWは、コスメをアーティスティックにしてくれるビューティー&コスメブランドで、ブランド名の「RboW」は虹を意味している。

■商品情報

HAND AND BODY WASH<MONOCHROME>¥4,730(税込)

HAND AND BODY WASH <OooooF>¥4,730(税込)

HAND AND BODY LOTION <MONOCHROME>¥4,730(税込)

HAND AND BODY LOTION <OooooF>¥4,730(税込)



<取扱い店舗>

RESTIR

CAFE : MONOCHROME

DRESSKIN(※店舗により取り扱い製品が異なります)

MOOD or NATURE new beauty 渋谷スクランブルスクエア5F

MOOD or NATURE ウェブストア



■関連リンク

RboW日本公式Instagram