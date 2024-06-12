¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢ÎäÅà¤ÈÎäÂ¢¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¥ê¥à¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎäÅà¸Ë
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Öe angle¡×¤«¤éÎäÅà¸Ë¡ÖANGVA-FR107-UP¡×¤ò6·î19Æü¤ËÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡£¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×Á´Å¹¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡¡ÖANGVA-FR107-UP¡×¤Ï¡¢²£Éý45cm¤Î¥¹¥ê¥à¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ýÇ¼À¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¸ËÆâ¤Î¿©ÉÊ¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎäÅà¡¦ÎäÂ¢ÀÚÂØµ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎäÅà¸Ë¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎäÂ¢¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Å·ÌÌ¤ÏÂÑÇ®100¡î¡¢ÂÑ²Ù½Å30Ô¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤òºÜ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾Ê¥¨¥ÍÃ£À®Î¨¤Ï154¡ó¤È¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢²È·×¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÎäÅà¸Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï4Ëü4800±ß¡£
¡ü¾Ê¥¨¥ÍÃ£À®Î¨¤Ï154¡ó¤Ç¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹
¡¡¡ÖANGVA-FR107-UP¡×¤Ï¡¢²£Éý45cm¤Î¥¹¥ê¥à¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ýÇ¼À¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¸ËÆâ¤Î¿©ÉÊ¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎäÅà¡¦ÎäÂ¢ÀÚÂØµ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎäÅà¸Ë¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎäÂ¢¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Å·ÌÌ¤ÏÂÑÇ®100¡î¡¢ÂÑ²Ù½Å30Ô¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤òºÜ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾Ê¥¨¥ÍÃ£À®Î¨¤Ï154¡ó¤È¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢²È·×¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÎäÅà¸Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï4Ëü4800±ß¡£