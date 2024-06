トム・クルーズ(61)と元妻ケイティ・ホームズ(45)の娘スリ・クルーズさん(18)が、米名門私立「カーネギーメロン大学」に進学することが明らかになった。スリさんはSNSに公開された動画で、大学名をプリントしたトレーナーを着る姿を披露した。現地メディアによると、スリさんは同大学から正式に入学許可を得たという。トム・クルーズとケイティ・ホームズは2006年11月に結婚したが、同年4月に娘スリさんが誕生している。ハリウッドの大物カップルの娘として話題となり、2008年には『フォーブス』誌が選出する「ハリウッドで最も注目されるセレブキッズ」に、わずか2歳で1位にランクインしたスリさん。その後もお洒落な着こなしで、ファッショニスタとして大きな注目を浴びた。

しかしトムとケイティは、スリさんがわずか6歳だった2012年夏に離婚が成立。離婚する際、スリさんの第一親権はケイティに与えられた。トムは娘が18歳になるまでの養育費として月額40万ドル(約6200万円)を支払うことに同意。これに加え、医療費、歯科治療費、保険料、教育費、大学費用、その他の課外活動費を含む、スリさんにかかるすべての費用を支払うことにも同意した。そんなスリさんが18歳になり、今秋から米ペンシルベニア州ピッツバーグにある私立研究大学「カーネギーメロン大学(Carnegie Mellon University、CMU)」に進学することが明らかになった。カーネギー大学は、スコットランド出身の米実業家で“鉄鋼王”の異名を持つアンドリュー・カーネギー氏が1900年に創立した、歴史ある名門校だ。スリさんは現在、米ニューヨークにある「ラガーディア・ハイスクール(LaGuardia High School)」で学んでいる。同校の生徒がTikTokに投稿した動画にスリさんが登場し、自身の進学先を知らせたのだ。スリさんはダークなヘアをポニーテールでまとめ、ネイビーブルーのリュックサックを背負い、赤いトレーナーとジーンズを着ている。そして両手を脇に当てながら、トレーナーの前にプリントされた「Carnegie Mellon」の文字を披露していた。英メディア『Daily Mail Online』によると、スリさんは正式にカーネギーメロン大学への入学許可を得たそうで、母ケイティに願書手続きを手伝ってもらったものの、将来の進路については自分で切り開いていく決意を固めたそうだ。ある情報筋は同メディアの取材に応じ、「彼女は賢い子で、知的で成熟した女性に成長しています。とても親切で誠実な友人に囲まれており、自分がどんな人物であるかをしっかりと把握しています」と語っている。さらに同情報筋は、一人娘スリさんが実家を出て大学に進学することにケイティは「寂しさを感じている」と述べ、「ケイティは娘をとても誇りに思っていますが、非常に過保護でもあるのです」と付け加えた。幼い頃からファッショニスタとして注目されてきたスリさんは、ファッションを学ぶためにいくつかの志望校に願書を提出したそうだ。スリさんは両親が離婚後、父トムが拠点とする米ロサンゼルスを離れ、母ケイティとともにニューヨークで新生活を始めた。トムには十分な面会権を与えられたが、スリさんとはほとんど会っていないと囁かれている。画像1、3枚目は『Tom Cruise Instagram「It was an honor to be recognized at #CinemaCon」』『A.P.C. Instagram「A.P.C. KATIE HOLMES out now.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)