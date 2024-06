ケンタッキーフライドチキンにて、大人気RPG『ファイナルファンタジーXIV』とのコラボキャンペーンを実施!

「ファイナルファンタジー14コラボセット」が販売されるほか、「“光の戦士“カーネル・サンダース」特製フィギュアが当たるプレゼントなどが実施されます☆

ケンタッキーフライドチキン『ファイナルファンタジーXIV』コラボキャンペーン

開催期間:2024年6月10日(月)〜6月30日(日)

2023年9月に実施された、大人気RPG『ファイナルファンタジーXIV』とケンタッキーフライドチキンの、業界の壁を飛び込えたコラボレーションが再び実現!

老若男女問わず、世界中から多くのプレイヤーが集い、ゲーム内ではすべてのプレイヤーがさまざまな種族、職業、遊び方を自由に選択し、刺激的な冒険を楽しむ『ファイナルファンタジーXIV』

ケンタッキーフライドチキンのブランドメッセージ「好きなことに正直に、自分らしく生きる」と同じ志をもつブランドとして、2023年9月に次ぐコラボレーション第2弾が実施されます☆

期間中、KFCネットオーダー限定で「ファイナルファンタジー14コラボセット」を販売。

購入された方限定で、ゲーム内で楽しめる「エモート」が手に入るほか、数量限定でコラボステッカーもプレゼントされます。

さらに、抽選で合計201名に、オリジナルコラボレーショングッズをプレゼント。

世界に一つだけの「“光の戦士“カーネル・サンダース」特製フィギュアなどが当たります!

『FF14』のプレイヤーはもちろん、FFシリーズファン、ケンタッキーフライドチキンファンも満足できること間違いなしの大型コラボレーションです。

「KFCネットオーダー」限定「ファイナルファンタジー14コラボセット」

販売期間:2024年6月10日(月) AM2:00〜6月30日(日)各店舗営業終了まで

価格:1,240円(税込)

セット内容:和風チキンカツバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)、コラボステッカー、特典アイテムコード

販売方法:KFCネットオーダー

「ファイナルファンタジー14コラボセット」が「KFCネットオーダー」限定で帰ってきます!

ケンタッキーフライドチキン自慢のメニューを、スタッフに扮するFFの人気キャラクター「チョコボ」と「モーグリ」、「カーネル・サンダース」がデザインされた専用BOXに詰め込んでお届け。

購入された方にはもれなく、ゲーム内で楽しめるエモート「フライドチキンを食べる」が手に入ります。

また、専用BOXに並ぶ3キャラクターに加え「ナマズオ」「レポリット」「ファットキャット」をデザインしたコラボステッカーを数量限定でプレゼント!

第1弾とは異なるデザインが使用されているのもうれしいポイントです☆

※コラボステッカーは無くなり次第配布終了

※コラボパッケージは数量限定のため、なくなり次第通常パッケージでの提供となります

エモート「フライドチキンを食べる」をプレゼント

「ファイナルファンタジー14コラボセット」をご購入で手に入るエモートに、前回人気を博した「フライドチキンを食べる」が再登場!

「フライドチキンを食べる」では、自身のキャラクターで、「片手にフライドチキンが入った容器を持ち、容器からフライドチキンを取り出し食べる」というアクションを楽しむことができます。

※特典のアイテムコードはメールにて送付されます(ステッカーには印字されていません)

※アイテムコードのご送付には、購入の翌日〜最大7日程度お時間がかかる場合があります

※ゲーム内、ゲーム外を問わず、本アイテムコードや本ステッカーの他人への譲渡、売買、その提案、またはそれらを目的とした行為(インターネットオークションへの出品等を含む)は固く禁止されています

抽選で合計201名にオリジナルコラボレーショングッズをプレゼント

景品名・当選人数:

「リアルフィギュア」1名サイズ:約W10×D16×H13cm「ゲーミングマウスパッド」100名サイズ:約W40×D20cm「長袖Tシャツ」100名サイズ:(男女兼用)男性用Sサイズ 身丈71×身幅62×肩幅62×袖丈55cm※サイズはお選べません

「ファイナルファンタジー14コラボセット」を購入された方の中から抽選で合計201名にオリジナルコラボレーショングッズをプレゼント!

1名限定で当たる「リアルフィギュア」は、今回のためだけに制作された世界にひとつだけの超限定品。

「“光の戦士“カーネル・サンダース」と「チョコボ」がバイクに乗った特製フィギュアです。

また、スタッフに扮した『FF14』人気キャラクター、カーネル・サンダース、バーレルなどが描かれた実用性抜群な「ゲーミングマウスパッド」と、

ゆったり着用できる限定デザインの「長Tシャツ」が、それぞれ100名にプレゼントされます。

※対象商品1セット購入につき1口の応募となります

※抽選の賞品の種類は選べません

ケンタッキーフライドチキン秋葉原店『FF14』にちなんだ衣装を身にまとったカーネル立像が出現

ゲーム、漫画、アニメなどサブカルチャーの聖地として知られる秋葉原に位置するケンタッキーフライドチキン秋葉原店。

ケンタッキーフライドチキン秋葉原店に、『FF14』にちなんだ衣装を身にまとったカーネル立像が出現します!

※店舗は変更になる場合があります

「ファイナルファンタジー14コラボセット」やオリジナルグッズが当たるスペシャル企画。

ケンタッキーフライドチキン『ファイナルファンタジーXIV』コラボキャンペーンは、2024年6月10日より開催です☆

創業当時のレトロな気分を楽しめる本格メニュー!ケンタッキーフライドチキン「ザ・アメリカンバーガーズ」 創業当時のレトロな気分を楽しめる本格メニュー!ケンタッキーフライドチキン「ザ・アメリカンバーガーズ」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post “光の戦士“カーネル・サンダースの特製フィギュアが当たる!ケンタッキーフライドチキン『FFXIV』コラボキャンペーン appeared first on Dtimes.