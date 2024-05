ケニアの首都ナイロビ郊外の住宅街で今月21日、飼い犬が雌ライオンに襲われた。周辺地域ではライオンによる犬の襲撃が相次いでいるそうで、ライオンが住宅街まで侵入し、犬を連れ去る様子を捉えた動画に衝撃が広がっている。YouTubeチャンネル『Citizen TV Kenya』などが伝えた。ナイロビ郊外ロンガイのマサイ・ロッジで21日午後10時頃、雌ライオンが飼い犬のロットワイラーを連れ去る様子が撮影された。

動画では、雌ライオンが誰もいないブロックの塀の前で立ち止まり、ジャンプして塀によじ登ると中の様子をうかがっている。すると約30秒後、雌ライオンは中庭にジャンプして入り込み、それから2分もたたないうちに塀の同じ場所から姿を現した。口にはぐったりとして動かない飼い犬をくわえており、そのまま塀の外へとジャンプしている。雌ライオンに襲われたのは、体重約75キロで雌のロットワイラー“ジェシー(Jaci)”で、飼い主のシルビア・ワマイさん(Sylvia Wamai)によると、約2年前からきょうだい犬の“レイザー(Laser)”と一緒に育てていたという。ジェシーが襲われた夜、シルビアさんと家族は自宅にいたそうで、飼い犬の死に悲しみを隠せない様子で「酷くショックを受けている」と語り、こう続けた。「私たちはあの夜、外にいて犬を探していたところだった。すると雌ライオンが、家の門から数メートル離れたところにいるのが見えたの。でも襲撃は10分もかからずあっという間で、私たちは犬を失ったのよ。」「私たちの住まいは国立公園の近くにあるけれど、ライオンが自宅に入り込み、飼い犬をさらうなんて非常に稀なことよ。」また、シルビアさん一家のもとで働くジョシュア・イシューさん(Joshua Isigi)も「振り向くと敷地内に雌ライオンがいるのが見えた。それでなたを手に取り、鉄板に擦るようにして音を立て、怖がらせて追い立てようとした」と語っていたが、ジェシーに狙いを定めた雌ライオンはまず、首元に噛みついて息の根を止めていたのであろう。襲撃は一瞬だったようで、シルビアさんは当時のことを「為す術がなかった」と述べ、肩を落とした。なおナイロビ国立公園から近いオルムート(Olmeut)村の住民によると、ここ1週間で少なくとも犬6頭がライオンに襲われているそうで、同公園の「ケニア野生生物サービス、以下KWS」のレンジャーは現在、犬を襲ったライオンを探しているという。一方でKWSは今月16日にも、「ランゲータ女性刑務所(Lang’ata Women’s Prison)近くで、3頭のライオンの目撃情報があった」と公表。同刑務所は今回襲撃があった場所からは公園を挟んで反対側にあるそうで、「公園内での洪水により、ロンガイとキテンゲラ地域にも野生動物がいることが確認された」と述べ、周辺住民に注意を呼びかけるとともに、当局にも報告済であることを明かした。そしてこのニュースには、次のようなコメントが寄せられた。「ロットワイラーは決して小さな犬ではない。ライオンが犬をくわえ、いとも簡単に塀を飛び越えているのを見た時は驚いた。」「ライオンがいかに大きくパワフルなのかよく分かる。犬が小さく見える。」「住宅街をライオンがうろついていて、あんなに簡単に塀を登ってしまうなんて。怖い。」「狩りに成功した雌ライオンは、また戻って来るだろうね。」「犬がいかに立派な体格でも、ライオンにとってはスナックのようなものなのだろう。」「かわいそうに。これだから私は、犬を外で眠らせることはしないんだ。」「雌ライオンの体重は120〜140キロほどだから、ロットワイラーの雌は75キロではなく、75ポンド(約34キロ)ほどではないのかな。」「いずれにしてもライオンの力は凄いってことだよ。」ちなみに2021年にはインドの民家で、玄関先に寝ていた飼い犬をヒョウが襲い、監視カメラの映像がSNSで拡散した。ヒョウは犬の首元に噛みついて3秒後、口でくわえて連れ去っていた。画像は『Kenyans 「CCTV Footage Shows Lioness Entering Home in Rongai [VIDEO]」』『PUNE PULSE 「Pune : Leopard Attacks Pet Dog in Kanhe Phata, Three Leopards Spotted in Chakan」』『The Sun 「JAWS OF DEATH Chilling moment leopard snatches sleeping dog from family’s porch and drags it into the darkness」(Credit: Newsflash)』『Parveen Kaswan, IFS X「See that leopard.」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)