¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥á¥ó¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï¤µ¤é¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ë¡ª¡©¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬¸ì¤ë

マイケル・シーンとデヴィッド・テナントが天使アジラフェルと悪魔クロウリーを演じる大人気ファンタジードラマ『グッド・オーメンズ』。その最終章となるシーズン3ではシーズン2以上にロマンチックな展開が見られるかもしれないと、デヴィッドが匂わせている。英Radio Timesが伝えた。(※この記事はシーズン2のネタバレを含みますのでご注意ください)

ニール・ゲイマンがテリー・プラチェットと手掛けた人気ファンタジー小説を元にした『グッド・オーメンズ』。シーズン3の撮影は来年1月に始まる予定だが、出演者の一人であるデヴィッドは期待を押さえきれないファンを煽るようにその方向性について匂わせた。

ファンが熱い視線を注いでいるのは、シーズン2フィナーレでキスをしたアジラフェルとクロウリーのその後。英国アカデミー賞授賞式のレッドカーペットで、二人のキスシーンが今後もあるのかどうかを聞かれたデヴィッドは「シーズン3にどれだけラインナップされているか知らないでしょ? 正直に言えば僕も知らないんだけど、分かるでしょ」とコメント。

続けて撮影に関して「深い喜びだよ。マイケルと毎日一緒に過ごして、たわいもない会話ができるんだからね」と述べ、「それに脚本も最高。まさに素晴らしい、ある種のクレイジーな世界」とも話している。

