料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手土産を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部A美。旅行先でスイーツから調味料まで買い込んで、腕がちぎれそうになりながら帰るのが恒例のよくばり編集者のおすすめはこれ!家にいくつ缶があろうとも、かわいいクッキー缶を見かけたら手に取らずにはいられないのが世の定め……! 今回ご紹介する「太陽ノ塔」のクッキー缶タイヨウノカンカン「kuro」は、「まるで宝石箱や〜」と心のなかの某レポーターさんが叫んでしまいそうになるかわいらしさ。どれから食べようか悩んでしまうバラエティー豊かな10種のクッキーにも注目です。

タイヨウノカンカン「kuro」 3800円

タイヨウノカンカン「kuro」、ここも推せる!

〈黒地にリングをつけた手のデザイン。缶と同じデザインの中央のクッキーはプレーン味も隠れていました。〉

〈ラインアップはこちら(公式オンラインショップより)。個人的にはレモンがほんのり香るレモンチョコ、食べ始めたら止まらない黒糖ナッツがお気に入り!〉

イートインもOK! おとぎ話の世界みたいな店舗もかわいい

〈ケーキや紅茶、雑貨の取り扱いも。イートインスペースもあるので、お店の雰囲気を楽しみつつ、かわいいスイーツを楽しむのも◎。〉

※2024年5月15日より3980円に価格改定。【賞味期限:商品の出荷日を含み20日以上】 取り寄せ可 商品名の副題は"Everything is in your hands (すべてはその手に)"。その名の通り、手のイラストが印象的なクッキー缶「kuro」には、ココア、チョコレート味のクッキーがずらり。ビビットな赤や緑が懐かしいドレンチェリーや、口に含むとシュワっととろけるココアメレンゲ、バタフライピーで着色されたジンジャー風味の琥珀糖など、主役級のクッキーがぎゅぎゅっと詰められています。●なんといってもまずは素敵なビジュアル! イラストレーターの松下さちこさんデザインの缶は、大人っぽさとかわいらしさ、そしてどこか怪しげなムードが乙女心をくすぐります。同シリーズの「shiro」も素敵でどちらにしようか迷っちゃう。●10種のクッキーはすべて保存料不使用。「暖かく気さくな大阪の人のように一口食べれば笑顔になる」と願いを込めて作られたクッキーは、どれも甘さ控えめで飽きのこないおいしさ。●たっぷり入っているので、人が集まる食事会や誕生日パーティーなどに持って行っても喜ばれそう。真ん中の手のデザインのクッキーは3枚が重なっています。私と「太陽ノ塔」との出会いは、大阪でホテルから駅に向かう途中で偶然いい雰囲気の洋菓子店を見かけたことがきっかけ。高架下で隠れ家のような立地のそこに一歩足を踏み入れると、「ここは日本? 大阪!?」と疑ってしまうおとぎ話のような世界観の内装が。カラフルなケーキや雑貨、お土産にもぴったりな小ぶりなクッキー缶などのお菓子セットも豊富で、眺めているだけでも心が躍る空間です。



おいしいもの帖 No.17

太陽ノ塔洋菓子店・タイヨウノカンカン「kuro」 3800円(消費税込)※2024年5月15日より3980円に価格改定

内容量:320g 缶サイズ:W220×L165×H30mm【日持ち:商品の出荷日を含み20日以上】/関西・大阪/おすすめシーン・手土産や贈答品に。

※取り寄せ可、のし紙(表書き・名入れ)あり。送料別。



SHOP DATA 太陽ノ塔 洋菓子店

https://taiyounotou.com/

大阪府大阪市北区中崎1丁目4-19

TEL:06-6312-4305

営業時間:10:00〜20:00 火曜日・年末年始休業

[アクセス]地下鉄谷町線「中崎町」1番出口より南へ徒歩3分