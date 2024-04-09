対応機種・カラー別に集計 今売れてるスマートフォンケースTOP10 2024/4/9
「BCNランキング」2024年3月25日から3月31日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）
2位 [iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ブラック
41-945049（Hamee）
3位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア
41-960554（Hamee）
4位 Google Pixel 7a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-PX237A-TTSL-CL（トリニティ）
5位 [iPhone 14専用]iFace Look in Clearケース(クリア)
41-946305（Hamee）
6位 iPhone 14 / iPhone 13 [Turtle] ハイブリッドケース
TR-IP22M2-TT-CL（トリニティ）
7位 iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）
8位 [iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ベージュ
41-945087（Hamee）
9位 iPhone 15 [Turtle] ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TT-CL（トリニティ）
10位 iPhone 14 / iPhone 13 [GRAV] 衝撃吸収 ハイブリッドケース ブラック
TR-IP22M2-GR-CLBK（トリニティ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）
2位 [iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ブラック
41-945049（Hamee）
41-960554（Hamee）
4位 Google Pixel 7a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-PX237A-TTSL-CL（トリニティ）
5位 [iPhone 14専用]iFace Look in Clearケース(クリア)
41-946305（Hamee）
6位 iPhone 14 / iPhone 13 [Turtle] ハイブリッドケース
TR-IP22M2-TT-CL（トリニティ）
7位 iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）
8位 [iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ベージュ
41-945087（Hamee）
9位 iPhone 15 [Turtle] ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TT-CL（トリニティ）
10位 iPhone 14 / iPhone 13 [GRAV] 衝撃吸収 ハイブリッドケース ブラック
TR-IP22M2-GR-CLBK（トリニティ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。