[iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラッ

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　「BCNランキング」2024年3月25日から3月31日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　[iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック

41-959039（Hamee）

2位　[iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ブラック

41-945049（Hamee）

3位　[iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア

41-960554（Hamee）

4位　Google Pixel 7a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース

TR-PX237A-TTSL-CL（トリニティ）

5位　[iPhone 14専用]iFace Look in Clearケース(クリア)

41-946305（Hamee）

6位　iPhone 14 / iPhone 13 [Turtle] ハイブリッドケース

TR-IP22M2-TT-CL（トリニティ）

7位　iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリア

TR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）

8位　[iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ベージュ

41-945087（Hamee）

9位　iPhone 15 [Turtle] ハイブリッドケース/クリア

TR-IP23M2-TT-CL（トリニティ）

10位 iPhone 14 / iPhone 13 [GRAV] 衝撃吸収 ハイブリッドケース ブラック

TR-IP22M2-GR-CLBK（トリニティ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。