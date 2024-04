「BCNランキング」2024年3月25日から3月31日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック41-959039(Hamee)2位 [iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ブラック41-945049(Hamee)

3位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア41-960554(Hamee)4位 Google Pixel 7a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケースTR-PX237A-TTSL-CL(トリニティ)5位 [iPhone 14専用]iFace Look in Clearケース(クリア)41-946305(Hamee)6位 iPhone 14 / iPhone 13 [Turtle] ハイブリッドケースTR-IP22M2-TT-CL(トリニティ)7位 iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリアTR-IP23M2-TTSL-CL(トリニティ)8位 [iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ベージュ41-945087(Hamee)9位 iPhone 15 [Turtle] ハイブリッドケース/クリアTR-IP23M2-TT-CL(トリニティ)10位 iPhone 14 / iPhone 13 [GRAV] 衝撃吸収 ハイブリッドケース ブラックTR-IP22M2-GR-CLBK(トリニティ)*「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割(パソコンの場合)をカバーしています。