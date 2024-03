7つのパーツの組み立て式コーヒードリッパー！ロジャース『TATOMU たとむ』

ロジャースは、組み立て式コーヒードリッパー + スタンド『TATOMU たとむ』を、2024年4月21日(日)18:00まで、応援購入サービス「Makuake」にて限定先行販売を行っています。

ロジャース『TATOMU たとむ』

発売日 : 2024年3月17日

価格 : 9,350円(税込・送料込)

販売ルート: Makuake先行販売(先行販売終了後、一般販売予定となります)

プロジェクトページ:

https://www.makuake.com/project/rodgers-11/

■組み立て式コーヒードリッパー + スタンド『TATOMU たとむ』の特徴

1. たった7つのパーツで直感的に簡単組み立て・分解

ドリッパー部分に4つ、スタンド部分は3つのパーツで構成し、ネジや部品などの小さなパーツを一切使わないデザインにしました。

差し込む際に向きを間違えてしまった場合は、差し込めない仕様にしていますので、直感的に組み立てが可能です。

シンプルな造りでありながら、しっかり自立。

無駄な凹凸や飾りがないため、水洗いしやすい設計となっています。

7つのパーツの組み立てだけでコーヒードリッパーに

2. 収納時は厚さ12mm。

収納スペースを最大限に活用。

7つのパーツを分解して重ねた時の厚さは12mm。

持ち運びはバッグのポケットに、ご自宅ではわずかな隙間にすっぽりと収まります。

荷物を増やしたくない方や生活感をだしたくないなどのお悩みを解決します。

厚さ12mmで収納に困らない

3. こだわりの素材・こだわりの角度

『TATOMU たとむ』の材質は高性能なステンレス(SUS304)を使用しました。

錆びに強く丈夫な素材を使用することで、ご自宅やアウトドア・旅行など、場所を問わずコーヒーを愉しめる他、毎日繰り返し使っても変質しないメリットがあります。

水洗いはもちろん、アルコールの拭き上げも可能ですので、いつでも清潔・衛生的です。

アウトドア・お家、どこでもコーヒータイムを愉しめる

■『TATOMU たとむ』の名前に込めた想い

服をたとむ、傘をたとむ…。

標準語の「畳む」の方言として、広い範囲で使われている言葉だそうです。

畳むの起源は諸説ありますが、「たたなづく」(幾重にも重なり合う)という意味に由来するのでは…と言われています。

重なり合う『TATOMU たとむ』の姿はまさに「たたなづく」そのもの―。

また、「たっとむ」(尊む)の意味が表すように、コーヒーが紡ぐ憩いの時間が「尊いもの」と考える私たちにとって、『TATOMU たとむ』は最適な響きだと考えました。

価値ある憩いの時間・経験を『TATOMU たとむ』共に末永く過ごせますことを願っています。

プロジェクト概要

組み立て式コーヒードリッパー + スタンド『TATOMU たとむ』を3月17日11:00より応援購入サービス「Makuake」のみで先行販売。

応援金額によって様々なリターンを用意しています。

プラットフォーム : Makuake(マクアケ)

プロジェクトページ:

https://www.makuake.com/project/rodgers-11/

期間 : 2024年3月17日(日)11:00〜4月21日(日)18:00

