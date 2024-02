マクドナルドの大人気ホットスイーツ「ひとくちチュロス」が、2024年2月14日(水)よりリニューアル!

サクふわ食感の生地に入ったチョコクリームが、よりなめらかなくちどけになって登場します☆

マクドナルド「ひとくちチュロス」

価格:260円(税込)〜

販売期間:2024年2月14日(水)〜3月中旬予定

販売時間:全営業時間

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

「ひとくちチュロス」は、2022年2月に初登場した、香ばしいサクふわ生地にとろーりとしたくちどけのチョコクリームが入ったホットスイーツです。

2023年2月にはサクふわ食感を楽しめるよう生地をリニューアル。

味わいやコロコロとしたかわいいフォルムと食べやすいサイズ感で、2023年も人気を博しました。

2024年は中に入ったチョコクリームをリニューアルし、とろーりなめらか感とチョコ感をアップ。

新しくなったチョコクリームは、ココアバターの量をこれまでよりも多くすることで、クリームのなめらかさとチョコの風味と味わいをより堪能できるように仕上げられています。

香ばしい生地のサクふわ食感はそのまま、なめらかなくちどけの良いチョコクリームとの一体感をより一層楽しめます。

1箱4ピース入りのちょこっとつまめる手軽さとサイズ感が特長で、小腹が空いた時や、食後のデザート、仕事や勉強の合間にほっと一息付きたい時などにおすすめです☆

数量限定パッケージ

「ひとくちチュロス」は、コロコロとしたかわいらしい形やお花のような形をモチーフにした、4種類の数量限定パッケージで提供されます。

「ひとくちチュロス」のかわいいパッケージデザインが、ちょっとしたカフェタイムなどをかわいく彩ってくれます。

どのデザインで提供されるかはお楽しみです☆

※なくなり次第終了となります

中に入ったチョコクリームがよりなめらかなくちどけになって再登場。

マクドナルドの「ひとくちチュロス」は、2024年2月14日(水)より期間限定で発売です☆

