11月2日、米テキサス州のスタジアムで行われていたアメリカンフットボールの試合に、1匹のオポッサムが迷い込んだ。軽い足取りで広いフィールドを駆け回っていたが、スタッフに取り押さえられてスタジアムの外へ連れていかれた。オポッサムは遊び足りなかったのか、引きずられながら必死に抵抗しており、その姿を捉えた動画には「可哀そうだけど笑っちゃう」などといった声が寄せられている。米ニュースメディア『Lubbock Avalanche-Journal』などが伝えた。

今回オポッサムが乱入したのは、米テキサス州ラボックにあるスタジアム「Jones AT&T Stadium」だ。今月2日、同スタジアムではアメフトの試合が行われており、テキサスクリスチャン大学の“ホーンド・フロッグス(Horned Frogs)”とテキサス工科大学の“レッド・レイダース(Red Raiders)”が対戦していた。

第1クォーターが終わり、選手らがサイドチェンジのために移動していると、フィールドの真ん中に1匹のオポッサムが現れた。幸いにもプレー中ではなかったので試合の中断はなかったが、安全に第2クォーターを開始するため、スタッフらがオポッサムの捕獲に乗り出した。

当時の様子を捉えた動画には、1人のスタッフが先端に輪のついた棒を持ち、オポッサムを後ろから追いかける様子が映っている。その先には三角コーンのようなものを持った男性が待機しており、挟み撃ちでオポッサムを捕まえようとしている。

オポッサムは途中で方向転換して逃げようとしたが、輪っかを掛けられて捕獲された。その後、スタッフがオポッサムを手で掴もうとしているが、オポッサムが噛みつこうとしたため断念している様子も映っていた。最終的に、オポッサムは引きずられるようにしてスタジアムの外へ連れていかれた。

オポッサムは引きずられながらも、地面に爪を立てて必死に抵抗しており、この姿を捉えた動画には、「アメフトに参加したかったのかも」「大きなオポッサムだ」「幸運のオポッサムかもしれないね」「新しいマスコットキャラクターかな?」「引きずられている姿を見ると可哀そうだけど笑っちゃう」など多数のコメントが寄せられている。

“強制退場”となったオポッサムは、地元の動物保護団体「Lubbock Animal Services」に引き取られることになった。引き取られるまでの間、テキサス工科大学のローレンス・スコバネク学長(Lawrence Schovanec)が優しく背中を撫で、怖がっているオポッサムを落ち着かせる姿があった。

ローレンス学長は、「近所にはたくさんのオポッサムがいるので、いつもエサをやっているんです。オポッサムのようにあまり可愛くなくて魅力のない生き物は、誰かが可愛がってあげる必要があると思います。妻はオポッサムのことを気持ち悪いと思っていたし、息子も『手を消毒してほしい』と言うのです。もちろん手は洗っていますよ」と述べている。

オポッサムの影響で第2クォーターの開始が少し遅れたが、普段からオポッサムを可愛がっていたローレンス学長に運が味方したのか、試合は35―28でテキサス工科大学が勝利した。

このオポッサムは動物保護団体によって保護され、翌朝に安全な場所へ放たれたと報道されている。ちなみに米国では、キタオポッサムが唯一の有袋類とされている。草原や森林などさまざまな環境に生息するが、ローレンス学長の言うように市街地や住宅地にも棲み着き、ときには民家に侵入することもあるという。コヨーテなど外敵に襲われると、死んだふりをするのが特徴だ。

なおテックインサイト編集部では、ローレンス学長にコンタクトを取り、スタジアムに迷い込んだオポッサムを落ち着かせるために注意した点や心掛けたこと、オポッサムをかわいがるようになったきっかけについてうかがいたいと申し入れている。

ちなみに5月にはチリで、サッカーの試合に犬が乱入し、ボールにじゃれつくも悲しそうな顔で場外へ連れていかれる様子が動画に収められ、可愛らしい姿が話題を呼んでいた。

