『ジョン・ウィック』前日譚ドラマの配信時期決定！ファーストルックも到着

大ヒット映画シリーズ『ジョン・ウィック』の前日譚ドラマ『The Continental: From the World of John Wick(原題)』の配信時期が決定、同時にファーストルックが初公開となった。

【関連記事】『ジョン・ウィック』前日譚シリーズには“イースターエッグ”が満載?

主人公は若き日のウィンストン

キアヌ・リーヴスが凄腕の殺し屋として主演する『ジョン・ウィック』シリーズの4作目、『ジョン・ウィック:コンセクエンス』が9月22日に日本で公開される。それに合わせて、前日譚ドラマ『The Continental: From the World of John Wick』が同じ9月にインターナショナル各国(アメリカを除く)のPrime Videoにて独占配信開始となる。また、計7点のファーストルック画像もお披露目された。

このスピンオフドラマの舞台は1970年代、映画版で殺し屋たちの聖域として重要なアイコンとなっていたコンチネンタルホテル・ニューヨーク。映画版でこのホテルの支配人を務めるのはウィンストン・スコットだったが、この当時の支配人はコーマック。本作では若きウィンストンが、1970年代のこのホテルで絶対的支配人として君臨するコーマックからその地位を奪おうとする様子が描かれる。

映画版でイアン・マクシェーンが演じたウィンストンの若い頃に扮するのはコリン・ウッデル(『フライト・アテンダント』)。そして故ランス・レディックが演じていたシャロン(のちのコンチネンタルホテル・ニューヨークのコンシェルジュ)役に起用されたのは、新進気鋭のアヨミデ・アデグン。そして、当時の支配人コーマック役を『ブレイブハート』でアカデミー賞の作品賞と監督賞を手にしたメル・ギブソンが務める。

監督・製作総指揮を兼任したアルバート・ヒューズ(『フロム・ヘル』)は次のようにコメント。「映画シリーズ同様に、本作はワイルドで、楽しく、ユニークで、カラフルで、大胆で、衝撃的で、普通の映画では見られないようなキャラクターも登場するので、きっとファンの皆さんは愛してくださると思います」

今回お披露目されたファーストルックを、キャラクター説明、キャスト・スタッフのコメントも一部添える形でご紹介。

ファーストルック画像とキャラクター紹介

ウィンストン・スコット

ハンサムでスマート、冷静沈着で常識にとらわれないビジネスマン。ある出来事がトラウマとなり、危機に陥った後、ロンドンで成功したビジネスマンとして働いていたが、裏社会のボス、コーマックから別居中の兄フランキーを探し出せと命じられる。

■演じるコリン・ウッデルのコメント:

「映画シリーズのファンなら、本作が映画シリーズにつながる素晴らしい前日譚であることをお分かりいただけるでしょう。30、40年前のお話で、映画版のプロデューサーが監督を務め、映画版とそのスタイルに敬意を表すために厳密につながった世界観になっています。そして舞台である1970年代の世界もリアルに描かれています」

■カーク・ウォード(製作総指揮/共同脚本)のコメント:

「コリンのカメラテストをした日のことを覚えています。アルバート・ヒューズと私はモニター越しに、“この男は映画スターだ”と思いました。特にあの目です。イアン・マクシェーンの目には深みと悲しみがあり、コリンにとってはその若き日を演じるのは大変なことだったと思います。でもコリンは彼しか成しえない資質を持っていたのです」

シャロン

コーマックがアシスタントとして信頼する若きシャロン。本作を通じて彼は誰を信頼すべきか、誰と家族になるべきか、試されることになる。

■演じるアヨミデ・アデグンのコメント:

「シャロンは父親とともにナイジェリアで育ち、決して裕福な家庭の出身ではありません。彼が闇の組織である主席連合を選んだのは、人生をより良くするためだと思います。安定した、より質の高い生活を求めて…それが常に彼の心の奥底にある気がします。映画版でシャロンを演じたランス・レディックの演技は間違いなく僕を奮い立たせました。彼は素晴らしい男であり、俳優だったと思います。私はこの映画を二つの視点から見ようとしました。自分へのプレッシャーと捉えてそのプレッシャーに押し潰されてしまうか、あるいは自分のキャラクターに対する解釈がランスが演じたシャロンと一致すると信じるかでした」

■ベイジル・イヴァニク(製作総指揮者。映画版のプロデューサー)のコメント:

「ランス・レディックが残したものは大きかったですね。シャロン役は映画作りの中で観客に発見される典型的なキャラクターで、台本上では大きな存在ではなかったのですが完成した映画では大きな存在となりました。というのも、私たちは彼の目を通して多くの物事を見ているからです。彼は饒舌なキャラクターではありません。だからこそ、その役を演じるために必要だったのは、セリフ以外の部分も演技で語れる俳優だったのです。存在感と威厳があり、高貴な人物。忠誠心がどこにあるのか、起きていることに同意しているのかが分からないような、不可解な人物ながらウィンストンとは相性のいい人物でもあった。非常に演技力が問われる役なのです」

コーマック

威圧的で冷酷で残忍、それでいて魅力的なコーマックは、ニューヨーク市全体のボスで、コンチネンタルホテル・ニューヨークの支配人。ウィンストン&フランキー・スコット兄弟と因縁があり、フランキーが自身の立場を揺るがすような重要なものを盗んだことから、狂気と怒りを爆発させてウィンストンを犯罪の裏社会に引きずり戻す。

■演じるメル・ギブソンのコメント:

「コーマックはウィンストンとシャロンの師匠のような存在ですが、実際には指導していたのか酷い仕打ちをしていたのか分かりません。しかし、彼はむしろ極悪非道な人物でありながら、彼らにとって父親のような存在です。ただし、成長したウィンストンたちの本当の姿を見て、自分が邪悪な方法で彼らを利用してきたことに気づくのです」

■ベイジル・イヴァニクのコメント:

「ドラマで描かれるコンチネンタルホテル・ニューヨークは、おそらく世界で最悪のホテルの一つでしょう。老朽化し、腐敗し、混乱していて、支配人のコーマックは極悪非道で執念深く、崩壊しつつあるニューヨークの魂を映し出しているようにも思えます」

さらに、数々の賞に輝き、ニューヨークをベースに活動している日本人アーティスト、Yuko Shimizu(清水裕子)が、本作のために描いたスペシャル・アートも公開された。映画版の大ファンだという作者は、コンチネンタルホテルを描いた今回のスペシャル・アートについて以下のように解説している。

「コンチネンタルホテルはシリーズの重要な要素なので、このアートでは、本作でもそう扱われているように、物語の主人公としてこのホテルを紹介し、視聴者の皆さんにこれから起こることのヒントを暗示したかったのです。危険で、陰謀が渦巻き、様々なドラマに満ち溢れている…視聴者の皆さんがコンチネンタルホテルのドアをくぐり、このドラマをご覧になる時に、そんな体験が待っているのです」

『The Continental: From the World of John Wick(原題)』(全3話)は、映画シリーズ最新作『ジョン・ウィック:コンセクエンス』の劇場公開と同じ9月よりPrime Videoで独占配信。(海外ドラマNAVI)