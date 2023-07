ヴァーチャル・シンガー初音ミク(雪ミク)の全高約1メートルのぬいぐるみ「どきゅーと 雪ミク 超特大ぬいぐるみ」が「タイトープロダクツオンラインストア」に登場。2023年7月11日(火)11:00より、同ECサイトにて予約受付を開始する。

初音ミクは2007年に登場したヴァーチャル・シンガー。音声合成ソフト「VOCALOID2 初音ミク」のイメージキャラクターとしてパッケージに描かれた。同ソフトは爆発的なヒットとなり、同時にイメージキャラとしてのミクも高い知名度と人気を得る。ユーザーが同ソフトで作った音楽に自作のミクの動画を用いたり、各種イラストが描かれたりしたことでより人気は高まった。

ライブイベント「初音ミク マジカルミライ」や各種音楽ゲームも製作され、海外での人気も高い。初音ミクはボーカロイドや音声合成ソフトのキャラの代名詞的存在となっている。

雪ミクは「初音ミク」の冬季版キャラクター。初音ミクを生んだクリプトン・フューチャー・メディアが札幌市にあることにちなみ、北海道関連のイベントやプロモーションで活躍する。通常の初音ミクの緑色部分が青系になっていのが基本形だが、デザイン・衣装は頻繁に変更される。

「どきゅーと」はタイトーの特大ぬいぐるみブランド。デフォルメ体型のお座りポーズで全高約1メートル。隣に座ると,ほとんどの場合人間より大きい。

「どきゅーと 雪ミク 超特大ぬいぐるみ」は、人気イラストレーター水谷恵のキュートな描きおろしデフォルメイラストを元に雪ミクを超特大ぬいぐるみ化。約1メートルのサイズで存在感抜群。表情やマフラーなどの衣装も細部までしっかりと再現。実際の雪ミクがそばにいるような感覚が味わえる。

巨大なぬいぐるみにぼふっと抱きつきたい、という憧れを持っている人も少なくないであろう。『王様戦隊キングオージャー』ではリタ・カニスカというキャラが部屋に巨大ぬいぐるみを飾り、心の支えにしている。だが大型のぬいぐるみは高額商品になることもあり、商品化自体が少ない。「どきゅーと」はその願いを実現してくれるシリーズだ。

「どきゅーと 雪ミク 超特大ぬいぐるみ」は期間限定で国内100体を完全受注生産。購入を検討される方は受け付け期間を逃さないようご注意を。

なお、予約開始を記念して、Twitterでキャンペーンが開催される。

タイトートイズ公式Twitterアカウントのフォロー&対象ツイートのリツイートで「どきゅーと 雪ミク 超特大ぬいぐるみ」が抽選でプレゼントされる。

