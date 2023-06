ジョディ・カマー、ブロードウェイデビュー作でトニー賞演劇主演女優賞を受賞！

6月12日(日本時間)、アメリカ演劇界で最も権威のあるアワードとして知られる「第76回トニー賞授賞式」が開催され、世界のトップスターたちの歌とダンスのパフォーマンスや、華やかな授賞式の模様がWOWOWにて生中継で放送された。『キリング・イヴ/Killing Eve』で知られるジョディ・カマーが、ブロードウェイデビューにして演劇主演女優賞を受賞した。

ミュージカル『イン・ザ・ハイツ』の舞台となったニューヨーク市マンハッタン区ワシントンハイツのユナイテッド・パレスで初めて開催された今年のトニー賞授賞式は、全米脚本家組合のストライキにより台本がない異例の事態の中、ノンバイナリーを公言している俳優として初めてノミネートされたJ・ハリソン・ジーがミュージカル主演男優賞、アレックス・ニューウェルがミュージカル助演男優賞を受賞するなど、話題を呼んだ。

Jodie Comer is now halfway to EGOT status! pic.twitter.com/PkzwvAUeNv

- Film Updates (@FilmUpdates) June 12, 2023