ヘンリー王子とメーガン妃のドキュメンタリー番組『Harry &Meghan』が、Netflixで配信を開始した。初回エピソードは、2人が出会ったきっかけについてや、初デートの詳細を振り返る内容だ。番組ではヘンリー王子がメーガン・マークル(当時)をSNSで見つけたことから、彼女がロンドンを訪れた時に初デートに誘ったことなどを詳しく語っている。

Netflixによるヘンリー王子とメーガン妃のドキュメンタリー番組『Harry & Meghan』のパート1が8日に配信開始したことを受け、その内容が続々と明らかになっている。

同番組は合計6エピソードによる構成で、今回のパート1で最初の3エピソードを、15日には残りの3エピソードがパート2として配信される予定だ。

待望のエピソード1は「The first date(初めてのデート)」と題された、ヘンリー王子とメーガン妃の出会いを振り返るものだ。

ヘンリー王子とメーガン妃の最初の出会いは、SNSだったそうだ。王子は当時Instagramのフィードを見ていたそうで、「スクロールしていたら、友達が投稿した動画があった。Snapchatみたいに、犬の耳をつけた2人が登場するものだった」と明かした。

この動画に登場していた1人がメーガン妃だったが、その時の印象について王子は「それが(彼女を見た)最初で、『これは一体誰なんだ?』って感じだったよ」と振り返った。

そしてメーガン妃は後日、友人から「プリンス・ハズ(Prince Haz)があなたに会いたがってる」とのメールを受け取ったと明かした。しかしこのニックネームが理解できなかったため、「誰の事なの?」と聞き返したそうだ。

メーガン妃は当時を振り返り、「彼のフィードを見れるかと聞いたのよ。それが私にとって最高のバロメーターとなるから。そして見てみると、美しい写真や環境の写真、彼がアフリカで過ごしていた時の写真ばかりだった」と王子の投稿に感動したことを明かした。

2人はその翌日に電話番号を交換し、頻繁に連絡を取り合うようになったという。メーガン妃は2016年夏、「シングルの夏を楽しむため」に休暇でロンドンを訪れていた。その時ヘンリー王子が「明日の夜は何してるの? そちらで楽しんでる?」とメッセージを送ったそうだ。

するとメーガン妃は「ソーホーに戻るところ。明日は8時からディナーだけど、夜なら飲みに行けるかも。良いかな? 6時でどう?」と返信したと語った。

そして2人はロンドンのソーホーにあるお洒落なバーで会う約束をしたが、王子が渋滞に巻き込まれてしまい、待ち合わせ時間に遅れてしまったという。

メーガン妃はその時を振り返り「私は『ああ、こういう人なのね。分かった。もう乗ったりしないわ』って感じた」と話した。

王子が「それはどういう意味?」と聞くと、妃は「自尊心が強い人ってこと。私は30分も座って待っていられない。そんなことには興味なかった」と答えた。

しかしバーにようやく到着した王子は汗だくで真っ赤になっており、遅刻したことを恥ずかしがったという。

メーガン妃は初対面した時の王子の印象について「さわやかで楽しい人だった」と振り返った。2人は1時間程話したあと、別の用事があるために別れたという。

その晩メーガン・マークル(当時)が王子に電話をして、翌日同じバーでデートをする約束をしたそうだ。今度はメーガンが遅刻しそうだと伝えると、王子は「好きなだけ遅れていいよ。僕はずっとここにいる。きみに会いたから」と答えたそうだ。

この後ディナーを共にした2人は、「この瞬間の気持ちを捉えるため」に、モノクロームの自撮り写真を撮ったという。

画像は『The Duke and Duchess of Sussex 2020年1月8日付Instagram「“After many months of reflection and internal discussions,」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)