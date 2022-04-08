»î¹çÁ°¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÍÉ¤ì¤ëÂç´¿À¼¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Áª¼ê¾Ò²ð¤«¤éµå¾ìÁíÎ©¤Á ²òÀâ¼Ô¡¦¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÄ»È©Î©¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö´¿À¼¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×
¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ý¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ê4·î7Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¿¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ7¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë³«ËëÅê¼ê¤ÎÂçÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤¿³«ËëÀï¤Ë¡¢µå¾ì¤ÏÁª¼ê¾Ò²ð¤Î»þÅÀ¤ÇÂç¶½Ê³¡£ÂçÃ«¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤Èµå¾ì¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂç´¿À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¡¢¼Â¶·¤â²òÀâ¼Ô¤â¡ÖÄ»È©¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤Èµå¾ì¤ÏÁíÎ©¤Á¤Ë
¡¡ºòÇ¯¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÎ¨.257¡¢46ËÜÎÝÂÇ¡¢100ÂÇÅÀ¡¢OPS.965¡¢26ÅðÎÝ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ9¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.18¡¢156Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê³èÌö¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óMVP¤ËËþÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡ÈMLB¤Î´é¡É¤Ë¤Þ¤ÇÅÐ¤ê¤Ä¤á¤¿ÂçÃ«¡£¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤òÇØÉé¤¤³«Ëë¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÏMLB¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤Î³«ËëÅê¼ê¡¢¤½¤·¤ÆMLB»Ë¾å½é¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç¤Î³«ËëÀï½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤Ë¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬Æþ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï°ìºÝÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤·¤ÆÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«¤ÎÌ¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤ÏÁíÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤êµå¾ì¤Ï¼ª¤ò¤Ä¤ó¤¶¤¯¤Û¤É¤Î´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï²òÀâ¤ÎÀîºê½¡Â§»á¤È¼Â¶·¤òÌ³¤á¤ëDJ¥±¥Á¥ã¥Ã¥×»á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ªÄ»È©¤¬Î©¤Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡×¤òÏ¢È¯¡£µå¾ìÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤Ã¤¿Ç®¶¸¤Ë¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤â¡Öµã¤¯¤ï¡×¡Ö¤·¤Ó¤ì¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÄ»È©¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö´¶Æ°¤â¤Î¡×¡ÖÁ´ÆüËÜ¤¬µã¤¤¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¸Ø¤ê¤À¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×½ç¤ËÁª¼ê¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÃ«¤ËÂ³¤¤¤Æ¥È¥é¥¦¥È¡¢¥ì¥ó¥É¥ó¤È¿Íµ¤Áª¼ê¤¬Æþ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¡ÖÀ¨¤¤¤ï¤¨¡Á¡Á¡Á¥È¥é¥¦¥È¤â¡×¤Ê¤É³«Ëë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë