「大泣き」が首位陥落 Twitterで最も人気の絵文字とは？
2月8日、絵文字に特化した情報サイト「Emojipedia」が、Twitterで最も人気の絵文字が入れ替わったことを公表しました。
https://twitter.com/Emojipedia/status/1491385976241164289
昨年3月に一番人気となった「大泣き（Loudly Crying Face）」の絵文字から首位の座を奪ったのは「嬉し泣き（Face with Tears of Joy）」の絵文字です。
2022年1月に投稿された4872万件のツイートを分析した結果、現在Twitterで人気の絵文字は次のようになっています。
1.嬉し泣き（Face with Tears of Joy）
2.大泣き（Loudly Crying Face）
3.キラキラ（Sparkles）
4.笑い転げる（Rolling on the Floor Laughing）
5.訴えかける（Pleading Face）
6.赤いハート（Red Heart）
7.あわせた手（Folded Hands）
8.目がハートの笑顔（Smiling Face with Heart-Eyes）
9.ハートの笑顔（Smiling Face with Hearts）
10.目が笑ってる笑顔（Smiling Face with Smiling Eyes）
SNSでは「重大なニュースだ」「“LMAO（爆笑）”代わりに“嬉し泣き”を多用するわ」「ボクが一番使うのはドクロ」「Twitterの利用者って年齢層高め？」といった声が目につきました。
※画像とソース：
https://twitter.com/Emojipedia/status/1491385976241164289
https://blog.emojipedia.org/tears-of-joy-just-about-returns-as-twitters-top-emoji/
(執筆者: 6PAC)