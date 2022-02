2月8日、絵文字に特化した情報サイト「Emojipedia」が、Twitterで最も人気の絵文字が入れ替わったことを公表しました。



昨年3月に一番人気となった「大泣き(Loudly Crying Face)」の絵文字から首位の座を奪ったのは「嬉し泣き(Face with Tears of Joy)」の絵文字です。

2022年1月に投稿された4872万件のツイートを分析した結果、現在Twitterで人気の絵文字は次のようになっています。

1.嬉し泣き(Face with Tears of Joy)

2.大泣き(Loudly Crying Face)

3.キラキラ(Sparkles)

4.笑い転げる(Rolling on the Floor Laughing)

5.訴えかける(Pleading Face)

6.赤いハート(Red Heart)

7.あわせた手(Folded Hands)

8.目がハートの笑顔(Smiling Face with Heart-Eyes)

9.ハートの笑顔(Smiling Face with Hearts)

10.目が笑ってる笑顔(Smiling Face with Smiling Eyes)

SNSでは「重大なニュースだ」「“LMAO(爆笑)”代わりに“嬉し泣き”を多用するわ」「ボクが一番使うのはドクロ」「Twitterの利用者って年齢層高め?」といった声が目につきました。

https://twitter.com/Emojipedia/status/1491385976241164289

https://blog.emojipedia.org/tears-of-joy-just-about-returns-as-twitters-top-emoji/

(執筆者: 6PAC)