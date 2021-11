¡Úº£½µ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¡ÛNetflix¡Ø¥ê¥Ð¡¼¥Ç¥¤¥ë¡Ù¤ÈNHK¡Ø¥¢¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¾¯½÷¡Ù¤¬ºÇ½ª¾Ï¤Ø

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は世界でも大ヒットした日本のアニメ『カウボーイビバップ』と世界的ベストセラーのファンタジー小説「時の車輪」を映像化した大注目2作品の実写ドラマがスタートとなる他、『リバーデイル』と『アンという名の少女』は最終章を迎える。お見逃しなく!

■11月17日(水)

『リバーデイル』シーズン6(Netflix)

The CWでの放送開始当初はティーン版『ツイン・ピークス』とも言われたがシーズン6で幕を閉じる。

卒業を迎えたアーチー、ベティ、ヴェロニカ、ジャグヘッドたち。そしてリバーデイルの町を揺るがす大事件が起きる。本作と同じくアーチー・コミックスのキャラクターを元にした『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』の主人公サブリナ役のキーナン・シプカが出演することが明らかとなっており、ついに両作品が初めてクロスオーバーする。

『アンソウル』(Hulu)

ブラジルにあるウクライナ人コミュニティを舞台にした"超自然的"スリラーがHuluで独占日本初配信。

2018年、禁止されていた異教の祭爛ぅ錺鵝Εパーラ祭"が復活しようとしていた。しかし、30年前の祭りの夜に起こった事件が、時を経て再びこの町と住民たちを不安に陥れていくことになり...。一つの町、2つの世代、3つの家族を結びつける30年前の秘密とは、いったい何なのか?

『クリスマス・フロー』(Netflix)

フランス発、クリスマスをテーマにしたロマンティックコメディ。

クリスマスに突如芽生えた人気ラッパーと社会派ジャーナリストの恋。あまりに違いすぎる二人の恋の行く末は...?

■11月19日(金)

『カウボーイビバップ』(Netflix)

世界中で人気を博したアニメ『カウボーイビバップ』の実写シリーズ版。

個性豊かで命知らずなスパイク・スピーゲル、ジェット・ブラック、フェイ・ヴァレンタインは、はみ出し者とひねくれ者が集まった3人組。彼らは高額な賞金を狙って、太陽系にはびこる凶悪な犯罪者たちを追跡する――。主人公のスパイクを演じるのは『エクソシスト 孤島の悪魔』や映画『ハロルド&クマ―』シリーズなどで知られるジョン・チョー。

『ホイール・オブ・タイム』(Amazon Prime Video)

世界中で9,000万部を超えるベストセラーとなっている大人気のファンタジー小説「時の車輪」シリーズを映像化したAmazon Original作品がついにスタート!

舞台はある限られた女性たちしか入ることが出来ない、魔法が存在する世界。<異能者(アエズ・セダーイ)>と呼ばれる驚異的な能力を持つ女性集団の一員モイレイン(ロザムンド・パイク(『ゴーン・ガール』)から物語は始まる。2つの川がある小さな町に5人の若い男女と共に到着した彼女は、そこから危険に満ちた、世界をまたにかける冒険を始めることに。そしてその若者の中には、人類を救うか滅ぼすかのどちらかになるという竜王の生まれ変わりだと予言されている若者も含まれているのだった――。

11月19日(金)に第1話〜第3話配信開始、以降毎週金曜日に1話ずつ配信開始。なお、配信前だがすでにシーズン2へ更新済み。

■11月20日(土)

『オックスフォードミステリー ルイス警部』(BS11)

1987年から2000年まで続いたに登場したモースの右腕だったルイスが主人公となるスピンオフ作品。

警部に昇進し、渋みの増した彼が、オックスフォードの街で新たな相棒、ケンブリッジ大卒のインテリであるハサウェイ刑事とともに難事件に挑む。

ルイスを演じるのはオリジナル版でもお馴染みのケビン・ウェイトリー。また、ホブソン監察医役のクレア・ホルマンも引き続き出演する。ルイス役のケビン、ホブソン役のクレア以外のメインキャストは、『穴』のローレンス・フォックス、『戦争と平和』のレベッカ・フロントなど。

『THE BAY 2 〜虚構の家族〜』(WOWOW)

英ITVで2019年に放送開始され、シーズン3の製作も進行中のクライムサスペンスドラマ『THE BAY 〜虚構の家族〜』の第二章。

今シーズンでは、ある射殺事件をきっかけにエリート弁護士一家の抱える闇に迫る。鉛色の空が象徴する濃厚な人間関係から目を離せなくなる、英国ミステリー好きは必見の正統派サスペンスだ。

『パラディーゾ 〜恋する百貨店〜』シーズン1〜2(Hulu)

2015年からイタリアの主要チャンネル「Rai 1」のプライムタイムで放送され、現在はシーズン5まで続いているヒットシリーズ。

主人公テレーザは、不誠実な婚約者から逃げるように田舎のシチリアからファッションの聖地として知られるミラノへやって来る。偶然立ち寄った高級百貨店「パラダイス」で販売員として働くことになった彼女は、持ち前のファッションセンスと発想力で百貨店の数々の危機を救うことに。そんななか、お互いの第一印象が最悪だった百貨店のオーナー、ピエトロとの関係性にも徐々に変化が―――。

■11月21日(日)

『アンという名の少女3』(NHK総合)

原作のエッセンスを生かしながら、現代的なオリジナルの物語を融合させた『アンという名の少女』の最終シーズン。

シーズン3では、アンも(エイミーベス・マクナルティ)16歳に。進学を控え、さらに大人へと近づいていくなか、社会の不平等や恋愛などについて、戸惑いながらも自分の心に向き合い進んでいく。11月21日(日)23:00よりNHK総合にて放送開始。

『アンダーカバー: 秘密捜査』シーズン3(Netflix)

実話をベースにしたベルギー製作のサスペンスドラマ。麻薬組織のボスに近づくため、カップルを装いキャンプ場に潜入した二人の捜査官。危ない橋を渡りながらも信頼を勝ち取っていくが...。

シーズン2の顛末を受けて警察を解雇されたボブに、裁判のプレッシャーと懲役刑の可能性がのしかかる。一方、フェリーは釈放され、かつて自分が牛耳っていたエクスタシー界が、セルカンとレイラのブルト夫妻が率いる新しい組織に乗っ取られていることを知ることに――。

