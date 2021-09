Âè73²ó¥¨¥ß¡¼¾ÞÍ½ÁÛ¡Á¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤É¤¦¸«¤ë¡©¡Ú¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Û

アメリカTV界にとって年に一度の祭典、第73回エミー賞授賞式が現地時間9月19日(日)に開催! その模様は、U-NEXTにて独占ライブ配信される予定だ。各カテゴリーで魅力的な作品や俳優などが候補に挙がる中、【ドラマシリーズ】、【コメディシリーズ】、そして【リミテッドシリーズ/TVムービー】部門の主要部門について、現地メディアの予想をまとめ、受賞の行方を様々な視点から追ってみよう。1回目の本日は【ドラマシリーズ】をご紹介。

■作品賞

『ザ・ボーイズ』

『ブリジャートン家』

『ザ・クラウン』...本命

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』...対抗

『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』

『マンダロリアン』...対抗

『POSE』

『THIS IS US/ディス・イズ・アス』

24の最多ノミネートのNetflixで、21ノミネート。

この中でもドラマシリーズ部門作品賞の大本命はが対象外になったことで、ベストシーズンだと評価されているシーズン4でついにトロフィーを手にできるのかどうか。もし受賞した場合、本カテゴリーを勝ち取るのはNetflixにとって初の快挙となる。

■主演男優賞

スターリング・K・ブラウン『THIS IS US』

ジョナサン・メジャース『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』

ジョシュ・オコナー『ザ・クラウン』...本命

レゲ=ジャン・ペイジ『ブリジャートン家』...大穴

ビリー・ポーター『POSE』...対抗

マシュー・リス『ペリー・メイスン』

ゴールデン・グローブ賞にも輝き、メディアのお気に入りとなっているのがのビリー・ポーター。もし、受賞をすれば本カテゴリーを2度受賞するアフリカ系俳優としては二人目となる。

実力俳優が揃った本カテゴリーだが、のレゲ=ジャン・ペイジだけは例外だ。本シリーズで世界中のファンを獲得し、早々に決まったシーズン2更新のニュースも世間を騒がせた直後の降板発表だったことも記憶に新しい。今後、本作からのノミネートがないことを考えると、もしかしたら?という可能性もありそうだ。

■主演女優賞

ウゾ・アドゥーバ『イン・トリートメント』

オリヴィア・コールマン『ザ・クラウン』...大穴

エマ・コリン『ザ・クラウン』...本命

エリザベス・モス『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

MJ・ロドリゲス『POSE』...対抗

ジャーニー・スモレット『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』

作品賞の本命からのノミネートとなったオリヴィア・コールマンとエマ・コリン。他のカテゴリー同様、本シリーズが独り勝ちをするのであれば、ゴールデン・グローブ賞にも輝いたエマを推す声が優勢だ。とはいっても、オスカー女優のオリヴィアが勝ち取る可能性も高い。

そんな二人と争うのがのMJ・ロドリゲス。ファイナルシーズンとなる本シリーズで、初のアフロラテン系でトランスジェンダーである彼女が受賞し、歴史に名を刻めるかどうかを期待したい。

■助演男優賞

ジャンカルロ・エスポジート『マンダロリアン』

O・T・ファグベンル『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

ジョン・リスゴー『ペリー・メイスン』

トビアス・メンジーズ『ザ・クラウン』...大穴

マックス・ミンゲラ『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

クリス・サリヴァン『THIS IS US』

ブラッドリー・ウィットフォード『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』...対抗

マイケル・ケネス・ウィリアムズ『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』...本命

本カテゴリーで本命の声が優勢なのは、9月6日(月)に急逝したマイケル・ケネス・ウィリアムズ()も有力候補であることは間違いない。しかし、本作からは3人のノミネートのため、票が割れる可能性も高く、それがどう結果として出るかが難しいところ。

昨年ノミネートを逃したのトビアス・メンジーズの受賞を予想する声も少なくない。他カテゴリーでも本作の独り勝ちになるのであれば、助演男優賞も手にすることも大いにあるだろう。

■助演女優賞

ジリアン・アンダーソン『ザ・クラウン』...本命

ヘレナ・ボナム・カーター『ザ・クラウン』...大穴

マデリーン・ブルーワー『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

アン・ダウド『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』...対抗

アーンジャニュー・エリス『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』

エメラルド・フェネル『ザ・クラウン』

イヴォンヌ・ストラホフスキー『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

サミラ・ワイリー『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

今年は独り勝ちを予想するメディアが多く、本カテゴリーでもジリアン・アンダーソンを本命だと言い切る声がほとんどだ。ヘレナ・ボナム・カーターとエメラルド・フェネルも同作からのノミネートだが、ゴールデン・グローブ賞、放送映画批評家協会賞、全米映画俳優組合賞と総なめにしてきたジリアンが強いだろう。

4名のノミネートとなったから受賞者が出るのであれば、過去にも本カテゴリーに輝いたアン・ダウドだと予想する声が多い。

第73回エミー賞のレッドカーペットと授賞式は、9月20日(月)に。(海外ドラマNAVI)



Netflixオリジナルシリーズ『ブリジャートン家』シーズン1独占配信中

Netflixオリジナルシリーズ『ザ・クラウン』シーズン1〜4は独占配信中

『マンダロリアン』シーズン2 (c) 2020 Lucasfilm Ltd.

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』シーズン4© 2021 MGM Television Entertainment Inc. and Relentless Productions LLC. All Rights Reserved.

『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』(C)‎ 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.