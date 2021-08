『シャザム！』新録の日本語吹替版が製作・放送決定！シャザムを吹き替えるのはあの声優！

DCエクステンデッド・ユニバース(DCEU)の7作目となる『シャザム!』。2019年4月に公開された本作だが、2年数か月の時を経て、このたび吹替キャストを一新した"新録"の日本語吹替版が洋画専門チャンネルのザ・シネマで放送されることとなった。

『シャザム!』の主人公は、これまで何組もの里親の元から脱走を繰り返してきた15歳の少年ビリー・バットソン(アッシャー・エンジェル『僕らのままで/WE ARE WHO WE ARE』『IT/イット』シリーズ)と一緒に、シャザムの能力を楽しみ始める。

そんな彼らの前に、謎の科学者Dr.シヴァナ(マーク・ストロング『キングスマン』『ディープ・ステート』)が現れ、せっかく手に入れた魔法のチカラを狙われることに。さらには相棒のフレディもさらわれて!? ビリーは真のスーパーヒーローとして親友を、世界を救えるのか...!

今回の新録版ではザカリー・リーヴァイ扮するシャザムの声を、草尾毅が吹替える。草尾は『CHUCK/チャック』でザカリー演じる主人公チャックの声を担当している。