『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』DVDリリースを記念してキャストや制作陣が裏話を語る特別映像が公開！

エミー賞18部門にノミネートされた話題作『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』のシーズン1が本日8月11日(水)よりダウンロード販売&デジタルレンタル・DVDレンタルが開始となる。それを記念して、キャストや製作陣が、本作に隠されたメッセージやオマージュについて語る特別映像が公開された。

米作家マット・ラフが2016年に刊行した同名小説をドラマ化した『ラヴクラフト・カントリー』。H.P ラヴクラフトの代表作「クトゥルフ神話」と反人種差別というメッセージを融合させた物語をベースに、社会派とエンターテインメントの要素を掛け合わせた異色のダークファンタジーホラードラマだ。

今回解禁となった映像では、製作総指揮のミシャ・グリーン(『HELIX -黒い遺伝子-』)らが、本作への想いや随所に散りばめられたオマージュについて語っている。



グリーンは、自身のアイデンティティを踏まえたうえで「学校では教わらなかったけど、伝えるべきアメリカ史が多くある」と述べる。だからこそドラマの中には、実際に撮られた、黒人差別を象徴するような写真を模倣したシーンがふんだんに使用されている。

そのことについてグリーンは「当時の写真を見ると物語の中だけでなく、現代社会にも呼応する」と言い、「黒人の私にとってアメリカ史はホラーストーリーなの」と続けた。動画では、本作で登場した人気作のオマージュについて詳しく紹介されている。

『ラヴクラフト・カントリー』<シーズン1>商品情報

本日8月11日(水)より

・デジタルレンタル&ダウンロード販売

・DVDレンタル Vol.1-5

・【Amazon.co.jp限定】ブルーレイ コンプリート・ボックス(税込13,000円)

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』(C)2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.