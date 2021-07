【今週スタートの海外ドラマ】マット・ボマー出演DCドラマ『ドゥーム・パトロール』がついに日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はRotten Tomatoesで満足度96パーセントという高評価を誇るDC発の『ドゥーム・パトロール』がついに日本配信となるほか、カナダで大ヒットした重厚なミステリードラマ『刑事カーディナル 凍てつく夜に』の最終章の放送がスタートとなる。お見逃しなく!

■7月27日(火)

『FINDING CARTER/ファインディング・カーター』(U-NEXT)

MTVで2014年から2シーズンが放送された人気ティーンドラマがU-NEXTにて配信スタート。

16歳のカーターは母親と仲の良い普通の女子高生だった。ある日、友だちと遊園地に侵入して警察にみつかってしまったことをきっかけに、衝撃の事実が明らかになる。母親だと思っていた女性は何と誘拐犯だったのだ! カーターは本当の母親エリザベスと再会を果たすが...。



■7月28日(水)

『ドゥーム・パトロール』(U-NEXT)

DC発、史上最高に頼りない変わり者たちによるアクションシリーズがついに日本上陸!

全身フルメタルのロボットマン、負のエネルギーを宿すネガティブマン、64の人格を持つクレイジー・ジェーン、体がスライムのように変形するエラスティ・ウーマンら個性豊かな変わり者たちがヒーローとして怪事件から地球を守るというドゥーム・パトロールの活躍を描く。

アメリカのレビューサイトRotten Tomatoesで満足度96パーセントと高得点を叩き出し、すでにシーズン3への更新が決定済みの話題作。ブレンダン・フレイザー(『ハムナプトラ』シリーズ)やマット・ボマー(『ホワイトカラー』)をはじめとした豪華キャストにも注目!

『刑事カーディナル 凍てつく夜に』ファイナルシーズン(スーパー!ドラマTV)

カナダで大ヒットした重厚なミステリードラマの最終章となるシーズン4が日本初放送。

これまで、シーズンごとに冬〜夏〜秋と様々な表情を見せてきたアルゴンキン・ベイ。最後は春の到来かと思いきや、再び凍てつくような冬が舞台となっている。というのも、今回の事件は過酷な冬の力を利用した内容となっているからだ。今までに増して身近で起こる事件の点と点を線で結びながら、カーディナルとデロームは過去にそれぞれが選んできた道に直面することになる。

■7月30日(金)

『ターナー&フーチ/すてきな相棒』(Disney+)

トム・ハンクスの1989年のアクションコメディ映画のその後を描いたオリジナルドラマシリーズ。

主人公は、トムが演じた警察捜査官ターナーの息子で、連邦保安官補のスコット・ターナー。野心的な若き連邦保安官補であるスコット・ターナーが、よだれを垂らし行儀の悪い犬・フーチを譲り受けたたことで、生活が一変! 主演のスコット・ターナーを務めるのは『アイス・エイズ』シリーズでエディの声優をはじめ俳優・コメディアンとして活躍するジョシュ・ペック。

『アウターバンクス』シーズン2(Netflix)

ノースカロライナ州の東端に並ぶ半島および砂州の連なりアウターバンクスを舞台に、財宝を追い求める4人の若者たちの青春アドベンチャー第二章。

新シーズンでは、不良グループ"ポーグ"にかつてないほどの危険な試練と冒険が訪れる。

