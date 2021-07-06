ジュード・ロウのファン必見！『ニュー・ポープ 悩める新教皇』ティザー映像のメイキング画像公開！

Amazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」で独占配信中、BS10 スターチャンネルで独占放送中の『ニュー・ポープ 悩める新教皇』。この度、日本でもジュード・ロウ（『サード・デイ 〜祝祭の孤島〜』）が白ブリーフ姿で浜辺を歩く姿が話題となったティザー映像の裏側写真が解禁となった。

バチカンの人間模様をシニカル＆セクシーに描いた『アガサ・クリスティー ABC殺人事件』）演じる新教皇ジョン・ブラノックスの、対照的かつ人間的な新旧二人の教皇対決が描かれる。



今回解禁されたのは、公開当時に話題となった衝撃的なティザー映像の未公開メイキング画像や場面写真。休憩中にガウンを羽織って海辺でくつろぐジュードの姿や、監督のパオロ・ソレンティーノ（『グランドフィナーレ』『グレート・ビューティー／追憶のローマ』）と一緒にカメラチェックを行う様子、さらには真剣な眼差しを見せる撮影中の姿など、ジュードファン垂涎のカットが公開された。ジュードは今シーズンから製作総指揮も兼任しており、製作にも熱心にかかわっている姿が画像からも見て取れる。

第7話「聖人」（7月5日放送回）では、長く昏睡状態に陥っていたピウス13世が動きを見せる。ピウス13世の昏睡状態下で擁立された新教皇ジョン・ブラノックスとの今後も気になるところだ。強力なライバルの出現で深まる権力抗争を予感させ、期待が膨らむ。

『ニュー・ポープ 悩める新教皇』（全9話）配信・放送情報

【配信】Amazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネル EX DRAMA & CLASSICS」字幕版・吹替版、毎週木曜日更新

【放送】

BS10 スターチャンネル

STAR1 字幕版：毎週月曜日23：00ほか

STAR3 吹替版：毎週水曜日22：00ほか

（海外ドラマNAVI）



Photo:

『ニュー・ポープ 悩める新教皇』©Wildside / Sky Italia / Haut et Court TV / Mediaproducción 2019.