英国TVシリーズ史上最高額の製作費をかけ、世界的ベストセラーを実写ドラマ化したファンタジードラマ『ダーク・マテリアルズ機織薀ぅ蕕伐金の羅針盤』がDVDレンタル&デジタルセル・デジタルレンタルとなる。

世界が熱狂した『ゲーム・オブ・スローンズ』を世に放った米HBOと、新感覚ミステリーで人気を誇る『SHERLOCK/シャーロック』の英BBCが、イギリス人作家フィリップ・プルマン著の世界的ベストセラー小説「ライラの冒険」をドラマ化した本作。BBCでは第1話の放送を720万人が視聴し、HBOでも高評価を受けた『チェルノブイリ』以来の視聴者数を記録し大ヒット。また、原作第2部のライラの年齢設定に合わせて撮影したいという制作陣のこだわりもあり、異例となる放送前からシーズン2の製作が決定している注目作だ。

舞台は、私たちの世界とよく似た別世界のオックスフォード。ここでは、人間の魂は"ダイモン"と呼ばれ、動物の姿をしていて会話もできる。両親を亡くしジョーダン学寮で育ったライラは、学者で探検家の叔父アスリエル卿が久々に戻り大喜びするが、彼は新たな発見を発表してすぐまた旅立ってしまう。そんな矢先、謎めいたコールター夫人が学寮を訪れ、ライラにある申し出をする。一方、オックスフォードの町では子どもがさらわれる事件が相次いでいた。

主人公ライラ役には、映画『LOGAN/ローガン』で注目を集めた若手女優ダフネ・キーンが大抜擢。彼女の叔父アスリエル卿を演じるのは、原作の大ファンだという『X-MEN』シリーズのジェームズ・マカヴォイ、コールター夫人には『アフェア 情事の行方』でゴールデン・グローブ賞を受賞したルース・ウィルソン他、『メリー・ポピンズ リターンズ』のリン=マヌエル・ミランダらが出演。

製作総指揮には、大ヒット映画『レ・ミゼラブル』や、アカデミー賞作品賞ほか4部門を受賞した『英国王のスピーチ』でメガホンをとったトム・フーパーが名を連ね、第1・2話では監督も務める。また、「ハリー・ポッターと呪いの子」著者や『ワンダー 君は太陽』脚本で知られるジャック・ソーンが全話にわたって脚本を担当している。

『ダーク・マテリアルズ機織薀ぅ蕕伐金の羅針盤』(全8話)

7月17日(金)

・DVDレンタル開始 Vol.1〜Vol.4(各巻2話収録)

・デジタルセル/レンタル同日配信開始

【発売・販売元】 ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

