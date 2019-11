「働く妻」と「専業主婦」の幸福度

「働く妻」と「専業主婦」、どちらの方が幸せなのか。

日本のデータを用い、この疑問に答えると、要点は以下の3点となる(詳細は前回のこちらの記事を参照)。

(1)働く妻と専業主婦を比較した場合、専業主婦の方が働く妻よりも幸福度が高い。



(2)子どもの有無を考慮すると、幸福度の大小関係は、以下のとおりとなる。

子どもがいない主婦>子どもがいない働く妻>子どもがいる主婦>子どもがいる働く妻



(3)日本の既婚女性は、子どもの有無によって幸福度が大きく影響を受けており、子どもがいる既婚女性ほど、幸福度が相対的に低くなっている。

以上の結果から明らかなとおり、日本では働く妻の方が専業主婦よりも幸福度が低くなっている*1。この背景には家事・育児負担が女性に集中するといった社会環境が大きく影響を及ぼしていると考えられる。

さて、この結果を見て疑問なのは、他国でも同様に「専業主婦の方が幸せ」なのかという点だ。

*1 これは働く妻が「全員必ず」専業主婦より幸福度が低い、という意味ではない。日本社会を広く見るとそうした「傾向」が見られるということだ。

海外の状況は日本とこんなに違う

日本は先進国の中でもまだまだ男女間の賃金格差が大きく、「男性(夫)=仕事、女性(妻)=家事・育児」といった性別役割分業の意識が色濃く残っている社会だ。しかし、海外に目を向けると、日本よりも仕事や家庭生活の面で男女間格差の小さい国が数多く存在する。

例えば、日本では長らく男性の大学進学率が女性の値を上回るといった状況が続いているが、OECDに加盟する多くの国では、女性の大学進学率が男性の値を上回るといった逆転現象が起きている*2*3。学歴の面で見れば、日本のように男性の大学進学率の方が高い国は少数派になると予想されている。

また、これを受け、女性の方がパートナーとなる男性よりも学歴が高い場合も増加している。このような夫婦の在り方を「学歴下方婚」という。学歴下方婚は、男女のよりのびのびとした在り方に寄与する可能性もあり、欧米を中心に興味・関心を集めている*4。

このように、海外では日本と女性を取り巻く環境が異なるため、働く女性に家事・育児負担が集中せず、のびのびと働ける社会環境が整備されている可能性がある。

この結果、働く妻の方が専業主婦よりも幸福度が低くなっていない可能性も考えられるが、実態はどうなっているのだろうか。

「専業主婦ほど幸せ」なわけではない先進諸国

結論から言うと、海外では「働く妻」と「専業主婦」の幸福度に差がないことを指摘する研究が存在する。

ベルギーの社会学研究センターのヴァナッシュ氏らの研究によれば、フルタイムで働く妻と専業主婦の幸福度を比較すると、両者に大きな差は見られなかった*5。

この結果は、アメリカ、イギリス、ドイツ、スペインといった24の先進国を調査したInternational Social Survey Programme (ISSP)を用いており、欧米の状況を反映したものとなっている。

女性を取り巻く社会環境が日本と異なると、働くことが女性の幸福度の低下につながらない場合もあると言える。

むしろ「働く女性」の方が幸せな場合もある

さて、欧米の研究の中には、むしろ働く女性の幸福度の方が高いことを示すものも存在する。

イスタンブール・ビルジ大学のキルマノグル教授とバスレヴェント教授による、ヨーロッパの29カ国を調査したEuropean Social Survey(ESS)を用いた分析では、男女間格差が小さい国ほど、働く女性の方が家事を主に行う女性よりも幸福度が高いこと明らかにしている*6。

この研究では、既婚女性に分析対象を限定していないといった注意点があるものの、分析結果は大変面白い。

この結果は日本とは真逆であり、社会における男女間格差が働く女性の障害になっていることを示唆する。なお、この研究では男女間格差を世界経済フォーラム(World Economic Forum)が公表しているジェンダー・ギャップ指数(Gender Gap Index)を用いて捉えている。ジェンダー・ギャップ指数は、経済・教育・健康・政治の4つの分野のデータから作成されており、さまざまな面における男女間格差の程度を計測する指標となっている。

この研究で分析対象となっている国の中で特に男女間格差の小さい国は、アイスランド、フィンランド、オランダ、スウェーデンと北欧諸国が多い。ちなみに日本のジェンダー・ギャップ指数における順位は、2018年で149カ国中、110位であり、先進国の中でも低い。近年、順位が上がりつつあるものの、日本の男女間格差には依然として改善の余地が大きい。

「夫の幸福度」と妻の状況の関係

さて、前出のヴァナッシュ氏らの研究では、夫の幸福度が妻の就業状態によってどのように影響を受けるのかと言った点も検証している。この分析結果が大変興味深い。

妻がフルタイムで働く場合と比較すると、夫の幸福度が高くなるのは、妻が専業主婦の場合のみなのだ。

日本よりも男女間格差が小さい社会においても、妻が家庭にいることで男性は幸せを感じるらしい。日本で妻が専業主婦である場合ほど、夫の幸福度が高くなるのは直感的に理解できる面もあるが、欧米でも同じ傾向が見られるという結果はやや驚く。

この結果には2つの解釈が成り立ちうる。1つ目は、欧米でも男が一家の大黒柱となり、家族を養うといった考え方が依然として残っており、そのスタイルに合致するほど、夫の幸福度が向上するといった可能性だ。

この可能性はヴァナッシュ氏らも指摘している。欧米では男性片働きモデル(=Male-Breadwinner Model)から共働きモデル(=Dual-Earner Model)へと移行した社会が多いものの、考え方はまだ変化を遂げていないのかもしれない。

2つ目は、妻がフルタイムで働く場合、夫も家事・育児を負担せざるを得ず、それが幸福度を押し下げ、相対的に妻が専業主婦である場合の幸福度が高くなっているという可能性だ。夫婦間における家事・育児の分担は、洋の東西を問わず課題となっているのかもしれない。

なお、妻がフルタイムの場合、夫婦間で昇進や所得といった面で暗に競争してしまい、それが夫の幸福度を押し下げるといった可能性もある。特に、妻の方が夫よりも先に昇進したり、所得水準が高くなると、夫の幸福度は低下すると考えられる。このような夫婦間のコンフリクトは、男女平等化が進み、夫婦ともにフルタイムで働くようになった社会で起きる新たな課題だと考えられる。

ちなみに、日本の共働き家庭を分析した関東学院大学の吉田千鶴教授の研究によれば、妻の年収が世帯所得に占める割合が大きくなるほど、夫の幸福度が低下することが明らかになっている*7。

日本の男性(夫)の幸せにとって、一家の大黒柱であるという地位は、重要なのだ。

男女間格差を小さく!

日本と同じく、海外でも専業主婦の方が幸せなのか――冒頭のこの問への答えは、

「欧米では必ずしも専業主婦の幸福度が高いわけではなく、中にはむしろ働く女性の幸福度の方が高い場合もある」

と言える。

海外と日本の差の原因は、社会における男女間格差の違いだと考えられる。欧米と比較して、日本の男女間格差は依然として大きく、女性は家庭生活における家事・育児の負担を一手に担っている場合が多い。近年ではこれに加えて、働くことも求められるように社会環境が変化しつつある。この結果、家庭と仕事の負担に耐え切れず、働く女性の幸福度が低下していると考えられる。

言わば、社会環境が男性片働きモデルから本格的な共働きモデルへと変化する際の痛みが働く女性に集中しているのだろう。

この問題の解決策は、働く女性を前提とした社会環境の整備だ。具体的には(1)家庭内における考え方の変革と(2)企業の支援だ。

(1)については、「男性(夫)=仕事、女性(妻)=家事・育児」といった性別役割分業を前提とせず、男女ともに仕事と家事・育児に携わるよう家庭内で合意形成できることが重要だ。このような個人の考え方は、育ってきた家庭環境や社会環境によって大きな影響を受けるため、すぐに変えることは難しいが、若年層を中心に変わりつつあるのではないだろうか。

(2)については、限られた企業だけではなく、多くの企業における両立支援策の普及だろう。近年、さまざまな企業において両立支援策が整備されてきているが、その数は限られており、求職者が意識的に探さないと、支援に積極的な企業に巡り合うことができないのではないだろうか。もし両立支援策がどの企業でも標準的に整備されているようになれば、働く女性がもっと幸せになるのかもしれない。

なお、本稿で紹介した研究はすべて学術に掲載された信頼のおける結果であるが、まだ議論が続いており、今回紹介した結果とは異なる結果を提示する研究があることに注意する必要がある。

