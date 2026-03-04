「合鍵おじさん〜低スぺ婚活男にタゲられました〜」1-1【漫画】「合鍵おじさん〜低スぺ婚活男にタゲられました〜」を読む家計を支えるため、ラーメン店で明るく働く女子高生。しかし、彼女の穏やかな日常は一人の常連客によって恐怖のどん底へと突き落とされる。自分の倍以上も年が離れたその男は、単なる接客スマイルを「自分への好意」と激しく勘違いし、突然手を握ったり待ち伏せをしたりと異常な行動を開始。ついには「これ、