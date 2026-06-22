カラム・ターナーとロンドンで民事婚を挙げた後、イタリア・シチリア島にて豪華挙式を行ったと伝えられたデュア・リパ。インスタグラムにて、美しいウェディングドレスを初公開した。ファンから「現実世界のバービーとケン」などとコメントが寄せられている。【写真】デュア・リパ、豪華ウェディングドレス姿を初公開現地時間6月20日にインスタグラムを更新したデュアは、「ミスター＆ミセス」と綴り、結婚指輪を身に着けた二