新婚のデュア・リパ、ウェディングドレス姿を披露！
カラム・ターナーとロンドンで民事婚を挙げた後、イタリア・シチリア島にて豪華挙式を行ったと伝えられたデュア・リパ。インスタグラムにて、美しいウェディングドレスを初公開した。ファンから「現実世界のバービーとケン」などとコメントが寄せられている。
【写真】デュア・リパ、豪華ウェディングドレス姿を初公開
現地時間6月20日にインスタグラムを更新したデュアは、「ミスター＆ミセス」と綴り、結婚指輪を身に着けた二人がベールの下で見つめ合うロマンティックな写真のほか、シチリア島で行われた挙式で撮影した数々の写真を披露した。
Peopleによると、デュアがウェディングドレスに選んだのは、シャネルのアーティスティックディレクターであるマチュー・ブラジによるオートクチュール。デュアは、同ブランドの新作ハンドバッグ「CHANEL 25」のキャンペーンモデルを務めており、ショーの常連でもある。
大きく開いた背中にはクリスタル装飾があしらわれ、裾から長いトレーンにかけて繊細な羽根飾りが散りばめられている。ヘッドピースにも白い羽根を用い、長いベールには繊細なアップリケとビーズ刺繍が施されているという。
デュアとカラムは、2024年1月に交際が発覚し、同年末に婚約の噂が浮上。翌年2月にデュアがインスタグラムで婚約指輪を披露した後、英版VOGUE誌7月号のインタビューで正式に婚約を公表した。
二人は5月31日にロンドンの役所で民事婚を行った後、6月6日にシチリアで豪華結婚式を挙行。出席者にはエルトン・ジョンやマーク・ロンソン、ジョー・アルウィン、グレース・ガマー、チャーリーXCX、ドナテラ・ヴェルサーチ、サイモン・ポルト・ジャックムスらが駆け付けたとみられる。
デュアの美しいウェディングドレス姿に、ケイティ・ペリーやジャスティン・ティンバーレイクらから祝福が寄せられているほか、ファンからも、「ものすごくゴージャスで言葉が出ない！美しいドレス」「まさに天国。おめでとう」「史上最高に美しい花嫁！」「天使のようだ」「現実世界のバービーとケン」などとコメントが書き込まれている。
引用：「デュア・リパ」Instagram（＠dualipa）
【写真】デュア・リパ、豪華ウェディングドレス姿を初公開
現地時間6月20日にインスタグラムを更新したデュアは、「ミスター＆ミセス」と綴り、結婚指輪を身に着けた二人がベールの下で見つめ合うロマンティックな写真のほか、シチリア島で行われた挙式で撮影した数々の写真を披露した。
大きく開いた背中にはクリスタル装飾があしらわれ、裾から長いトレーンにかけて繊細な羽根飾りが散りばめられている。ヘッドピースにも白い羽根を用い、長いベールには繊細なアップリケとビーズ刺繍が施されているという。
デュアとカラムは、2024年1月に交際が発覚し、同年末に婚約の噂が浮上。翌年2月にデュアがインスタグラムで婚約指輪を披露した後、英版VOGUE誌7月号のインタビューで正式に婚約を公表した。
二人は5月31日にロンドンの役所で民事婚を行った後、6月6日にシチリアで豪華結婚式を挙行。出席者にはエルトン・ジョンやマーク・ロンソン、ジョー・アルウィン、グレース・ガマー、チャーリーXCX、ドナテラ・ヴェルサーチ、サイモン・ポルト・ジャックムスらが駆け付けたとみられる。
デュアの美しいウェディングドレス姿に、ケイティ・ペリーやジャスティン・ティンバーレイクらから祝福が寄せられているほか、ファンからも、「ものすごくゴージャスで言葉が出ない！美しいドレス」「まさに天国。おめでとう」「史上最高に美しい花嫁！」「天使のようだ」「現実世界のバービーとケン」などとコメントが書き込まれている。
引用：「デュア・リパ」Instagram（＠dualipa）